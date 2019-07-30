盧偉聰讚前線無私付出籲團結 稱香港很快復常

此外，就近期官員、議員、警務人員等個人資料於網上被披露，截至昨午12時，私隱署接獲及主動發現492宗相關個案，涉7個網上社交平台及討論區，共633條連結。據警方資訊系統部通告，警方因應行動需要，初級警員及機動部隊成員資料已不會於警察內聯網電話簿顯示，總督察或以下警員亦在政府電話簿被移除。

稱高度專業 避免大量傷亡

盧偉聰在內部公告表示，連串大型公眾活動，警員長時間工作，不時被示威者「暴力衝擊」，部分更受傷，「憑着大家高度專業及勇敢的表現成功平息事件」，避免大量傷亡，「無私付出都是有目共睹」，對此深感自豪。

盧又說與管理層會繼續與警隊並肩同行及克服挑戰，呼籲警隊在逆境「團結一致，克盡己全，為我們的家奮戰到底」，守護法治。他另向警員發表錄音講話，稱近日元朗與西環示威，警員長工時間工作，穿戴防毒面罩及「韓國仔」（綠色防暴服），「我為你們的忠誠與勇氣感到好驕傲」。他感激警員付出，「香港可以好快回復正常」。

（反修例風暴）