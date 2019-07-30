否認警棍套鐵環 警方：膠索帶滑前

民權觀察質疑與新聞相不符

警方昨發聲明解釋，該警員使用的警棍尾部繫有膠索帶，以固定警棍尾部的繩，由於該警員使用警棍時繩子鬆脫，令膠索帶由警棍尾部滑到前方，因而引起誤會。對於網上言論質疑該警員身分，警方證實該人員是現職警員。

民權觀察表示，警方提供的相片顯示，索帶與警棍之間有空隙，以及索帶上的扣是一致地排列；但根據記者拍攝的新聞圖片，該環狀物或膠索帶是以完全索緊的狀况箍在警棍未端，與警棍之間沒有空隙，環上的扣並以不規則方式排列，質疑兩張相片並不相符，警方說法未能令人信服。

民權觀察表示，膠索帶的扣屬硬物，套在警棍上並擊中人體會增加傷害，包括割傷受襲者皮膚，以及將警棍的衝擊力集中在索帶的扣上，並強調若警員擅自改裝警棍，行為實屬非法，要求警方交代該警員當天有否使用警棍攻擊在場市民，及有否令人受傷，並表示會就事件向投訴警察課投訴及向監警會反映。

（反修例風暴）