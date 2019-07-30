水炮車下月就緒 前警司：噴顏料或令市民被誤認

警方回應表示，已完成人群管理特別用途車車內儀器測試、制訂操作指引及基本訓練，待路面測試完結後，所有準備工作便會完成。

據悉，本周內有關警員將駕駛水炮車在實際路面練習，以準備路試，整個過程需時一至兩周；警方亦已完成撰寫有關水炮車的使用指引，最快下月準備就緒可供使用。據了解，水炮車具備發射催淚水劑及顏料等功能，需要助理警務處長或以上級別警官下令才可出動。

可發射催淚水劑 需助理處長下令

消息人士稱，早前已計劃水炮車在今年下半年完成準備工作，現時只是按計劃行事，進度與近日示威無關。保安局早前稱，有指引規範使用水炮車，只會針對暴力衝擊行為而非個別示威者，並由警務處助理處長（行動）授權調配水炮車。有監警會成員表示，該會一直追投訴警察課，要求盡快安排成員視察水炮車操作。

人權組織及民主派一直關注水炮車威力太大，因有外國報道指出，人體頭部和頸部遭水炮車直射後會移位，水炮直射雙眼更可致盲。

直射頭頸可致移位 射眼可致盲

曾任機場特警隊主管及協助成立反恐特勤隊的前警司黎家智表示，水炮車有阻嚇作用，在嚴重騷亂下，可減少前線警員與示威者「埋身肉搏」風險，達至驅散人群的目標；據他了解，水炮車的水壓可調整，警方要測試哪項水壓適合在本港使用。他說若水炮車加入顏色水劑，會令警方更易辨別示威者，但警方需研究避免一般市民或途經車輛被「顏色水」射中而遭誤認為示威者的問題，相信要在較空曠路面及示威者較聚集下才會使用。

（反修例風暴）