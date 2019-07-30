響應全港大塞車 巴士工會籲「安全駕駛」

日前有傳港鐵車長今日發起罷工，一批港鐵員工昨與港鐵車務總監劉天成會面，港鐵車長梁志成會後表示，部分前線員工在會上反映，27日在元朗站受催淚煙影響，要求港鐵向警方跟進。他又說，會上沒討論今日罷工事宜，但據他了解，今日不會有罷工行動。此外，有網民計劃今早7時半在港鐵調景嶺站發起不合作運動。

網民調景嶺站發起不合作運動

港鐵表示留意到網上有傳車長或於今日罷工，相信員工會以乘客利益為前提，緊守崗位。港鐵會密切留意各條鐵路線情况，靈活調配，呼籲乘客今日出門前留意MTR Mobile、港鐵網頁的最新車務資訊及傳媒報道。

新巴城巴表示，會密切留意明天交通情况，與運輸署緊密溝通，並加派員工在各主要巴士站視察，視乎路面情况、乘客需求，靈活調動班次及加強服務，期望所有員工繼續緊守崗位。九巴表示會按實際情况靈活調動，包括加密班次或加開特別班次。運輸署表示，緊急事故交通協調中心會密切監察港鐵服務和整體交通情况，並與警方及公共運輸服務營辦商緊密聯繫。

（反修例風暴）