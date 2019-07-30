公務員申周五集會 邀林鄭3司對話 強調溫和理性 預計2000人參與

5名集會發起人昨午到中區警署申請不反對通知書，包括勞工處二級助理勞工事務主任顏武周、運輸署事務主任張家寶，以及3名分別來自路政署、土地註冊處及房屋署的公務員。顏表示，集會定於周五晚上7時至9時，於中環遮打花園舉行，不限公務員參與，亦呼籲巿民到場，預計將有2000人參與，糾察約有50至80人。他強調集會性質非常溫和理性，不希望看到衝擊場面，亦會呼籲參加者切勿衝擊及將行動升級，因此他認為警方沒有理由不批出不反對通知書。

不限公務員 籲參加者勿衝擊

顏表示，看到社會矛盾日益加劇，衝突愈來愈熾熱，感到憂心；近日不少部門同事就政府在反修例事件，以及警方處理示威手法有不同聲音，故希望舉行集會，凝聚聲音，清晰表達意見。他已向特首林鄭月娥和司長發出邀請，希望他們到場與市民公開對話，回應五大訴求。他亦邀請了所有立法會議員、部分前官員，同時邀請了醫護界、社福界和航空界代表出席集會。

他說集會有三大重點，包括呼籲特首林鄭月娥以實際行動重拾政治承擔，盡快正面直接回應市民五大訴求。另外，警方近日處理示威及元朗白衣人「無差別襲擊」市民的手法，令人非常失望，「有負公僕為市民服務的原則」，故要求警方以市民安危及財產為首要任務，勿讓同類事件再次發生，並檢討處理示威手法，「以挽回香港市民對警隊的信心」。

中立履行職務 不代表不能發聲

顏武周表示，希望透過集會令市民知道，公務員願意秉持專業操守為市民服務，「聆聽到市民聲音，願意將他們的訴求轉達給政府管理層知道」。他認為公務員履行職務時要保持政治中立，但不代表不能就社會議題或不公義事件發聲。他亦指出，反修例事件上，社會各界許多人已站出來盡一分力，故不論各人崗位，包括公務員，也可盡力幫助社會，因此呼籲公務員及市民參與。

他稱不擔心被政府秋後算帳，亦未感受上司給予壓力。他亦相信公務員升遷視乎工作表現，而集會依照程序合法申請，集會時間亦無影響工作，強調「集會是香港市民的基本權利，亦是公務員被賦予的權利」。

明報記者

（反修例風暴）