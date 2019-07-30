被問駐軍介入否 楊光：基本法有規定

被問到會否藉政改緩解目前壓力，另一發言人徐露穎稱，香港選舉方式是由基本法及香港相關法律規定，「無論是現在還是以後，我們都要按照法律的規定，循序漸進地來發展適合香港實際情况的民主制度」。她其後回應其他提問時，特意補充香港選舉的法律基礎亦包括全國人大常委的有關決定。

徐露穎並將香港深層次問題總結為土地、房屋、青年向上流動等問題，強調發展是解決香港問題的「金鑰匙」，並稱建設粵港澳大灣區的過程中會考慮為香港拓展新空間，令香港年輕人獲得更多發展機會。時事評論員林和立說，中央一直以為港人是經濟動物、較少重視政治問題，但自從6月9日大遊行後，港人的政治訴求已被喚醒，現時焦點已由「反送中」擴闊至政改層面，形容中央對港形勢存有誤判。

9提問港媒佔3 會後扑咪沒回應

楊光及徐露穎昨均為首度會見傳媒，記者會歷時約45分鐘，共回應9條提問，當中香港傳媒提問3條，分別來自《南華早報》、無綫電視及大公文匯集團。有記者問到元朗白衣人無差別襲擊一事，楊光回應後有記者欲追問被拒，主持人稱「會後再交流」，但會後多名記者欲「扑咪」提問，包括需否譴責無差別襲擊市民一事，以及特首林鄭月娥料於何時下台，兩名發言人未回應便離去。

駐軍法第3章14條提到，港府根據基本法規定，在必要時可向中央請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。

（反修例風暴）