泛民批中央誤判堵出路 建制：不會火上加油

民陣：沒罷免林鄭 浪費港人40分鐘

民陣召集人岑子杰表示，國務院有權任命和罷免特首，但港澳辦記者會沒有宣布罷免林鄭月娥，認為是「浪費了港人40分鐘時間」。他質疑，歷屆特首都未能解決香港深層次矛盾，中央應該反省是否特首產生辦法有問題、是否「所託非人」。

民主黨主席、立法會議員胡志偉認為，港澳辦發言人將所有可解決問題的方法都「關上門」，顯示中央期望特區政府繼續依賴警隊，作為平息民怨民憤的工具，擔心會觸發更大規模的警民衝突，最終要出動解放軍，葬送一國兩制。他又認為，港澳辦的發言反映中央誤判形勢，形容是把出路打上死結，並重申示威者訴求清晰，政治問題必須政治解決。

公民黨黨魁楊岳橋說，警隊濫權是促成目前亂局的原因之一，但港澳辦仍讚揚警隊，質疑港澳辦「離地」、不了解香港情况。

民建聯主席李慧琼認為，港澳辦開記者會顯示中央對香港一連串事件的關注和關心，做法合情合理，符合社會期望，不認為是「火上加油」。她重申，政府需考慮是否成立獨立調查委員會，但認為當務之急是平亂及穩定人心。經民聯表示，認同港澳辦的立場，呼籲各界和平表達訴求，會協助政府穩定局勢，盡快恢復社會秩序。

（反修例風暴）