港澳辦撐林鄭撐警 首務「懲暴力」 未答獨立調查 劉兆佳：中央不願損士氣 胡志偉憂掀更大衝突

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為記者會重心之一是「為警隊打氣」，至於設獨立委員會，他相信任何動作若涉打擊警隊士氣、導致對政府支持度下降，「（中央）都不會同意」。民主黨主席胡志偉說，港澳辦對於成立獨立委員會等訴求「關門」，繼續依賴警隊作為平息民怨工具，憂慮觸發更大規模警民衝突。

有學者認為記者會對各項訴求均不接受，如同向市民「打一巴掌」，未能減低局勢張力。

盼港盡快走出政治紛爭 集中經濟改善民生

港澳辦發言人楊光、徐露穎昨日就香港局勢表達中央立場及回應提問。楊光稱，中央政府堅決支持林鄭月娥帶領特區依法施政、堅決支持警方嚴正執法、堅決支持特區有關部門及司法機構「依法懲治暴力犯罪分子」，又說堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。

楊光多次表示支持警方嚴正執法，稱理解、體諒警隊及其家人承受的壓力，「向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以崇高的敬意」。他說警隊個多月來在維護社會治安付出巨大努力，但仍保持克制及專業。發言人稱，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生（見圖）。

被問白衣人襲擊 「沒什麼補充」

被問到中央會否支持成立獨立調查委員會徹查修例風波，楊光沒正面回應，僅說當前香港最重要是「堅決依法懲治暴力犯罪行為」，盡快恢復社會安定。被問及港大民調顯示林太評分跌至新低，是否適合繼續執政，楊光稱中央對林太及特區政府工作充分肯定，對於修例工作不足，注意到港府已認真總結及反思。

記者會上楊光多次斥有激進示威者「暴力衝擊」，並列舉示威者以磚頭、鐵枝攻擊警察，以至咬斷警察手指，「行徑之殘忍令人髮指」，更斥嚴重觸碰一國兩制的原則底線。不過，被問到元朗有白衣人無差別攻擊市民時，他則以警務處、中聯辦均已回應為由，稱「沒有什麼要補充」，強調警黑勾結都是「毫無根據的誣衊」。

劉兆佳認為，現階段中央支持特區政府、力撐警隊是對港政策的「戰略核心」，他說警隊在維持港府有效管治、守衛一國兩制是「中流砥柱」，是解放軍之前最後一道防線，形容警隊有「無比重要性」。至於成立獨立調查委員會，他相信若任何動作涉及打擊警隊士氣、導致對政府支持度下降，中央都不會同意。

葉健民：表態多於定性 料為穩建制隊形

城大公共政策學系教授葉健民認為，記者會無助減低局勢張力，因對於市民訴求，包括問責官員負責、追究警方濫暴、對示威者從輕發落均表達不接受，但未見提供出路。他相信中央此刻發言是表示態度多於定性，料是為穩住建制派隊形，加上記者會多次肯定警隊，相信是希望令各界勿寄望成立獨立調查委員會。

時事評論員林和立相信，北京有意依賴警隊維持局面，一旦成立獨立調查委員會，料警隊或會「造反」，而中央過往一直依賴軍隊、武警及警察支持秩序，警察作為香港的維穩機器，相信北京同意成立獨立調查委員會機會非常小。

香港警務督察協會主席伍偉基表示，對中央支持警隊感到高興，認為肯定了同袍工作，又稱不贊成成立獨立調查委員會，重申調查變相只針對政府及警方，對他們不利及不公平，同事仍感憂慮及抗拒。香港警察隊員佐級協會外務長李耀廷認為，成立獨立委員會訴求過於籠統，若目的為針對政府行政失當，質疑能否有效率查出政府責任；若是針對警方有否使用過分武力，以現時社會氣氛「看不到會有公平調查」。

明報記者

（反修例風暴）

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