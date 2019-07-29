梁志祥：警應更克制 若非拉人不應進站

梁志祥昨出席無綫電視節目《講清講楚》時說，前日元朗癱瘓，示威活動未獲警方批出不反對通知書，警方是在無可選擇下採取正當驅散行動。對於警方前晚進入西鐵元朗站扑打示威者，他說若在港鐵站發生衝突，使用催淚氣很危險，克制點會更好。他說，幸好當時只是速龍小隊與示威者衝突，若有其他乘客會較危險，警方應小心判斷當時是否危險，如非必要拘捕該些人，便不應進入港鐵站。

建制派促懲處違法者

民主派轟肆意射催淚彈

39名建制派立法會議員昨發表聯署聲明，強烈譴責大批早配備裝備的示威者前日堵塞元朗大馬路及非法集結，更向警方防線拋磚、硬物、油漆彈和燃燒物等。聲明指示威者明顯是有目的、有準備製造混亂及衝突，形容這漠視法紀，要求示威者停止暴力衝擊及破壞，並要求警方懲處違法者。聲明又感謝警方的努力，令元朗市面回復秩序。

24名民主派立法會議員亦發表聯署聲明，強烈譴責警察再次濫用不合比例武力，令「元朗儼如供警方發泄的私人野戰場」。聲明指警方在民居密集及有安老院的地方肆意發射催淚彈，在群眾疏散時仍屢施放武器及主動攻擊正後退的人群，明顯有製造混亂以至挑釁示威者之嫌，又指部分警員以傷害市民為目標。聲明提到，有警員公然挑戰公務員之首張建宗，令社會不安情緒蔓延，政府必須成立獨立調查委員會，以制衡狀似失控的警隊。

（反修例風暴）