速龍突襲元朗站 CNN記者轟製造混亂

【明報專訊】警方「速龍小隊」前晚突然衝入元朗站驅散示威者，並揮警棍打傷多人，有警員的警棍更疑加裝金屬環，警員更在站內施放胡椒噴霧。當時在現場直播的美國有線新聞網絡（CNN）記者形容，示威者當時正打算和平散去，防暴警察突然衝入站內及拘捕示威者，令和平示威出現混亂。
當時身處元朗西鐵站的CNN記者Anna Coren描述，示威者正在站內逐漸和平散去，突然有防暴警察衝入站內，向示威者施放胡椒噴霧及拘捕，對原本和平示威構成混亂。她說自己從未見過這種情况，多次形容警方製造混亂，又稱希望世界各地能知道元朗發生的事。
環時：警民對峙鬧劇變笑劇
內地《環球時報》昨日報道，香港示威者前日與警方在元朗南邊圍外的對峙，由一場「迷惑行為」的鬧劇，演變成一場笑劇。對於有示威者打破一部車輛的車窗，並發現車內有疑似公安帽、藤條及武士刀。報道指該款帽屬中國83式武警制服的警帽，已經停用數十年，屬「古董級」藏品，又指該款帽曾經多次出現在港產電影中，成為內地在香港標誌性的「印象」，並貼出周星馳主演的《國產凌凌漆》中有公安角色的劇照。報道又指，原以為該鬧劇僅限於「無知的香港廢青」之間流傳，不料香港媒體「指鹿為馬」，試圖進一步挑撥內地與香港關係。