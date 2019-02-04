速龍突襲元朗站 CNN記者轟製造混亂

當時身處元朗西鐵站的CNN記者Anna Coren描述，示威者正在站內逐漸和平散去，突然有防暴警察衝入站內，向示威者施放胡椒噴霧及拘捕，對原本和平示威構成混亂。她說自己從未見過這種情况，多次形容警方製造混亂，又稱希望世界各地能知道元朗發生的事。

環時：警民對峙鬧劇變笑劇

內地《環球時報》昨日報道，香港示威者前日與警方在元朗南邊圍外的對峙，由一場「迷惑行為」的鬧劇，演變成一場笑劇。對於有示威者打破一部車輛的車窗，並發現車內有疑似公安帽、藤條及武士刀。報道指該款帽屬中國83式武警制服的警帽，已經停用數十年，屬「古董級」藏品，又指該款帽曾經多次出現在港產電影中，成為內地在香港標誌性的「印象」，並貼出周星馳主演的《國產凌凌漆》中有公安角色的劇照。報道又指，原以為該鬧劇僅限於「無知的香港廢青」之間流傳，不料香港媒體「指鹿為馬」，試圖進一步挑撥內地與香港關係。

（反修例風暴）