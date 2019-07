彭定康籲林鄭 現時補救未晚

指監警會調查未夠分量

獨立調查可研示威成因

彭定康本月初在英國《金融時報》撰文,呼籲港府應就修例所引起的事件展開獨立及公開調查。眾新聞昨日刊出早前在英國所做的專訪,引述彭定康稱,對林太來說,現在補救仍「未算太遲」。

彭定康又說,若他是林太,會再說得更清楚,「草案不單壽終正寢,而且已入土為安(The bill is not just dead but buried)」;他亦會成立一個公開、透明的獨立調查委員會,研究抗議示威背後的原因,及警方如何處理示威活動。他認為監警會並非一個合適及有足夠分量的機構可作有關調查,並不認為成立獨立調查委員會會對警方或示威者一方造成損害。

林超英籲示威者休息一周

促具公信力者任委員調查

天文台前台長林超英、中學校長會主席鄧振強、公務員工會聯合會總幹事梁籌庭昨一起出席商台節目《政好星期天》,他們均認同政府須就修例爭議成立獨立調查委員會,並提到社會目前多方情緒均受困擾。林超英建議示威者這個周末休息一次,與家人團聚或友人聊天,「抽離一下」,以緩和情緒。他認為政治問題應該從政治解決,促請成立調查委員會、並由具公信力的人擔任委員,以探討現時社會狀况。

