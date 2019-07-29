港澳辦今開記招回應港局勢 劉兆佳料只闡述立場

國務院新聞辦昨向香港駐京記者發採訪通知，稱今午3時舉行新聞發布會，由港澳辦新聞發言人楊光、徐露穎「介紹對香港當前局勢的立場和看法」，全程有英文口譯。採訪通知指出，歡迎記者通過國務院新聞辦網上新聞發布廳或電子郵件，提供感興趣和關注的問題。

劉稱罕見 或針對外國勢力

劉兆佳說，今次國務院新聞辦召開記者會講述香港當前局勢，實屬罕見，即使2014年佔領運動亦未有這做法。他認為香港局勢受國際廣泛關注，在中央眼中，西方媒體報道偏頗、不公正，扭曲事實，英美勢力有份製造亂局，故要藉今次記者會，有系統地闡述中央立場，看待整件事的來龍去脈；另一方面，他預計中央亦會表達對特區政府、警隊堅定支持，期望及依賴政府在港人支持下恢復香港秩序，壓制暴力橫行，為香港日後發展製造良好氛圍。

劉兆佳說，記者會非由國家領導人或高級官員主講，不期望會有重大政策宣布，認為中央只是借此宣示對港有真正話語權。

昨網上流傳特首林鄭月娥有嚴重健康問題，將「無法履行特首職務」離職，政務司長張建宗會署任特首6個月至選出新特首，消息會於今午3時公布。特首辦主任陳國基回應稱信息「完全不正確」。林太昨出席青少年軍事夏令營結業禮，表現精神。

（反修例風暴）