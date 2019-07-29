鄉局薛浩然：何君堯涉煽惑襲擊屬合理懷疑

批元朗襲擊惡毒 嫁禍村民

薛浩然為已故鄉議局主席劉皇發的妹夫，亦即現任鄉議局主席劉業強的姑丈。薛浩然昨形容元朗白衣人暴力事件「是惡毒行為，完全不能接受」，又批評有人企圖將事件「嫁禍予村民」並不公道，促請警方徹查是否有黑幫策劃。

被問到對何君堯與白衣人握手有何看法，薛稱「要還何君堯一個公道，應由他本人向公眾解釋，而不是由我們代他講」。本報昨日多次致電何君堯查詢，但未獲回覆。何君堯上周一（22日）曾解釋自己當晚只是「路過」，「送朋友路過元朗與支持者握手」。

個人支持獨立調查

薛浩然又稱，個人支持成立獨立調查委員會，調查自6月12日金鐘警民衝突以來反修例風波下的示威及衝突，「查清事實，還各方公道」。他說對政府未有成立委員會的做法感「奇怪」，但強調這僅屬個人立場，鄉議局未有討論。

侯志強：勿將村民等同黑幫

同場出席節目的上水區鄉事委員會主席侯志強呼籲公眾勿「一竹篙打一船人」，「不要將新界村民等同黑幫」，他說新界人刻苦、克勤克儉，「同一般香港人無分別」，希望外界不要以白衣黑衣區分，又批評「有別有用心的人刻意將新界人拉落水」。

林卓廷斥警放棄保護市民

民主黨立法會議員林卓廷在節目上質疑，警方早在元朗襲擊事件前兩日已收到消息，懷疑有黑幫在元朗集結，因此不認為警方是「部署失當」，而是放棄保護市民的責任。他說警方在前日元朗衝突很早開始清場，而示威者亦愈來愈有組織，擔心雙方衝突日益加劇。

明報記者

（反修例風暴）