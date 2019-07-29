數千人遮打集會 「反對通知擋不到民意」

69歲的袁女士稱，過去港島區的反修例遊行均有參加，她形容警方對昨日遊行發反對通知書是打壓，「早前都遊行，我不覺得有任何問題」。如果日後集會都沒不反通知書，袁稱會繼續參加。然而，早前警察於沙田衝突中，曾於有不反對通知書的集會地點清場，袁女士對此並不擔心，「如果人人都擔心就不成事」。

市民洪小姐稱昨日因沒人照顧兩個女兒，故帶同她們出席。洪小姐稱，整場運動由6月至今，以不止要求撤回修例，政府應正視暴力事件，及回應市民訴求。她又稱，對近日示威者被暴力對待感憤怒，看到示威者被打感心痛。洪小姐說，前日因沒空，故未有到元朗。她認為，政府管治及警方執行力量已相當低，即使發出反對通知，也阻擋不到民意，「對條例及政府執政的憤怒及抗拒」。她理解市民昨日走出來，自己亦會考慮參加日後類似活動，惟擔心安全，不會帶小朋友出席。

參加者斥禁遊行明顯政治打壓

昨下午3時半起，有市民開始佔據金鐘道並往銅鑼灣方向前行，遮打花園內大批市民響應，但亦有市民留下繼續集會。22歲的馬先生自稱「和理非」，一直只參與有不反對通知書的遊行及集會，故決定留在遮打花園內。自警方禁止元朗遊行後，他認為「很明顯是政治打壓」，而昨日很有可能是最後一次合法的反修例集會；如日後沒不反對通知書，但仍有很多市民出現，自己都會考慮參加集會。

（反修例風暴）