南邊圍私家車藏刀棍 警拘非華裔漢

該輛豐田Aristo V300私家車，查冊顯示車主為Karunanayaka Mudiyanselage Eranda M.，持香港身分證，報住元朗吳家村。網民發現車內一張電費單收件人為YIP FOO，與中聯辦新界工作部副部長「葉虎」廣東話拼音相似，質疑私家車與中聯辦有關。而該電費單地址是南邊圍一村屋，本報翻查業權資料顯示該地址業主亦姓葉，惟英文拼音為「IP」，與電費單收件人「YIP」不同。記者亦以英文名YIP FOO於公司註冊處查冊，只顯示一名為「葉富」的人。網民於車內亦分別發現一封與該南邊圍村屋相同收件地址的信件，以及一張車牌號碼並非標示該車車牌的罰單，兩收件人疑為非華裔人。警方表示，經主動調查，昨在南邊圍附近發現私家車，內有日本刀、木棍及藤枝等，警員並拘捕一名30歲非華裔男子，涉嫌藏有攻擊性武器。

中聯辦否認有關

消息於前晚約7時傳出後，中聯辦新界工作部負責人當晚向中通社表示，該私家車及車上物品與中聯辦新界工作部及其工作人員無關，形容網絡謠言惡意炒作「內容張冠李戴、荒唐透頂」，表示強烈譴責並保留法律追究權利。

（反修例風暴）