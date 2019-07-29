元朗催淚彈射近老人院 院友︰煙攻不適 警指引：放煙需考慮兩旁高樓 免漏斗效應

警︰無人需送院 院舍：曾收到提醒

警方周六於元朗大馬路和安樂路一帶發射多枚催淚彈，附近有多間民居及安老院。於傍晚5時在安樂路的警民衝突中，有一枚催淚彈落於一幢唐樓平台近護老院位置，疑有催淚煙吹入護老院內。有網上片段顯示，面向安樂路的一間護老院懷疑有長者吸入催淚煙不斷咳嗽，有人高呼「乜無關窗㗎咩？」翻查資料，該處附近有至少10間安老院及謢理中心。

本報記者昨致電該10間安老院舍，當中5間院舍表示當日收到警方來電通知，部分職員表示警員有提及要「關好窗戶」，其餘院舍職員則表示「不清楚」，多間院舍表示事發時已關窗開冷氣，10家院舍職員均稱沒有長者於事件中不適。其中接近警方在安樂路發射催淚彈位置的君悅護理中心，主管鄭先生稱，前日警方清場期間有家屬致電查詢情况，院舍內無長者在事件中不適，亦沒召過救護車，形容是「平安度過」。

不過，居於該護理中心3樓的院友李先生說，前日約5、6時有少許白煙從窗戶飄入院舍內，令小部分長者不適，自己「洗個臉無事」。他又透露，事發時護老院有窗戶未關上，「（院友）年紀大關唔切，都係職員關」。另一名居於1樓的女院友說，前日白煙攻入院舍時，眼睛乾澀及「揦住」。

警察公共關係科高級警司余鎧均昨先後兩度見記者表示，網上片段顯示催淚煙懷疑落入民居簷篷，經了解後「證實該處並非老人院」，又稱警方已提醒區內22間老人院舍緊閉窗戶，避免有催淚煙進入，院舍亦無住客因吸入催淚氣體不適送院。警方消息表示，於周六元朗清場行動前，已掌握所有安老院位置，並提醒前線警員需注意。

前警員稱指引非必須遵守

香港眾志昨公開一份聲稱是由警員提供的警方戰術文件，列明警員使用催淚煙前，要考慮「街道兩旁圍着高層之建築物會引致漏斗效應」等（見表），眾志批評警方在民居及老人院附近施放催淚煙「犯上戰術錯誤」。有前資深警務人員向本報確認警隊使用催淚煙有類似考慮因素，但稱該指引並非守則或規例，「並非必須要遵守」。他認為，有催淚彈落入民居附近是「不理想，但並非不可以」，又稱「如果有民居就不能用催淚彈，那香港根本無地方可用」。

明報記者

（反修例風暴）