城大記者下體疑中椒彈 斥警「失控掃射」

【明報專訊】前日元朗警民衝突中有數十名市民及記者等人受傷，有城市大學學生記者在採訪中懷疑被警方發射的胡椒球擊中下體及盆骨，感劇痛及暈眩，形容警方使用武力「失控」。他說被警方不禮貌對待屬預料之內，卻不料警方會向記者及示威者舉槍「掃射」。
城大學生會城市廣播的記者王同學說，前日在元朗西邊圍村口位置採訪，當時站在村口牌坊下石柱位置，警察與示威者相隔約50米。他稱目擊警方舉槍向示威者及記者方向橫向掃射，在約10分鐘內，其左盆骨及下體先後被懷疑胡椒球擊中，加上有催淚彈散落腳邊，被擊中位置感熾熱及疼痛，至昨日情况回復正常，未有求醫。他對警方做法感憤怒，「預計不到會對記者開槍」。
上周清場另有城大記者手臂燒傷
警方上周日（21日）在上環清場時，城大學生會編輯委員會亦有記者被催淚彈打中手臂，城市廣播指其三級燒傷，傷口發炎及含膿，皮下嚴重瘀傷，當事人考慮循小額錢債審裁處向警方索償。急症科醫生馮顯達看過相關照片後稱，瘀傷會消散，相信沒有後遺症，但傷口料會留下疤痕。
城大發言人稱，大學非常關心有學生受傷，已即時了解，校長郭位及學務長崔永康有聯絡受傷學生表達關心及提供協助。城大呼籲各界保持克制及理性溝通。
示威者：見警向有婦孺天橋舉槍
此外，年約30歲的示威者陳先生前日下午5時許到達朗屏西鐵站，一直在站內「涼冷氣」，至晚上7時許走到附近天橋，有防暴警在離橋底10米左右列陣，當時橋上有婦孺，惟後排的防暴警向天橋舉槍，他即做出交叉手勢，大叫「我們正在離開，不要開槍」，不久突感胸口位置中槍，「有啲乸，有啲㷫」，推測中了胡椒球彈。他說傷勢不算重，只是「瘀咗一撻」，沒有求醫。他批評警隊隨意開槍，「警察已不是警察，根本係軍閥、軍隊」。
本報記者前晚9時許在通往元朗站B出口的扶手電梯口，亦被懷疑胡椒球正面擊中眼罩，面及眼睛感熾熱和疼痛，不適感約5、6小時才消散。
元朗衝突24人送院 4留醫
醫院管理局發言人稱，前日元朗衝突中有24人送急症室治療，年齡15至60歲，包括21男3女；至昨午4時，有3人留醫博愛醫院，1人留醫屯門醫院，全為男性及情况穩定。據悉，前日一度情况嚴重的兩名傷者，一人有長期病患，一人疑似中暑。