城大記者下體疑中椒彈 斥警「失控掃射」

城大學生會城市廣播的記者王同學說，前日在元朗西邊圍村口位置採訪，當時站在村口牌坊下石柱位置，警察與示威者相隔約50米。他稱目擊警方舉槍向示威者及記者方向橫向掃射，在約10分鐘內，其左盆骨及下體先後被懷疑胡椒球擊中，加上有催淚彈散落腳邊，被擊中位置感熾熱及疼痛，至昨日情况回復正常，未有求醫。他對警方做法感憤怒，「預計不到會對記者開槍」。

上周清場另有城大記者手臂燒傷

警方上周日（21日）在上環清場時，城大學生會編輯委員會亦有記者被催淚彈打中手臂，城市廣播指其三級燒傷，傷口發炎及含膿，皮下嚴重瘀傷，當事人考慮循小額錢債審裁處向警方索償。急症科醫生馮顯達看過相關照片後稱，瘀傷會消散，相信沒有後遺症，但傷口料會留下疤痕。

城大發言人稱，大學非常關心有學生受傷，已即時了解，校長郭位及學務長崔永康有聯絡受傷學生表達關心及提供協助。城大呼籲各界保持克制及理性溝通。

示威者：見警向有婦孺天橋舉槍

此外，年約30歲的示威者陳先生前日下午5時許到達朗屏西鐵站，一直在站內「涼冷氣」，至晚上7時許走到附近天橋，有防暴警在離橋底10米左右列陣，當時橋上有婦孺，惟後排的防暴警向天橋舉槍，他即做出交叉手勢，大叫「我們正在離開，不要開槍」，不久突感胸口位置中槍，「有啲乸，有啲㷫」，推測中了胡椒球彈。他說傷勢不算重，只是「瘀咗一撻」，沒有求醫。他批評警隊隨意開槍，「警察已不是警察，根本係軍閥、軍隊」。

本報記者前晚9時許在通往元朗站B出口的扶手電梯口，亦被懷疑胡椒球正面擊中眼罩，面及眼睛感熾熱和疼痛，不適感約5、6小時才消散。

元朗衝突24人送院 4留醫

醫院管理局發言人稱，前日元朗衝突中有24人送急症室治療，年齡15至60歲，包括21男3女；至昨午4時，有3人留醫博愛醫院，1人留醫屯門醫院，全為男性及情况穩定。據悉，前日一度情况嚴重的兩名傷者，一人有長期病患，一人疑似中暑。

（反修例風暴）