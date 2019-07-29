曾籲千祈不要行 鍾健平涉組織非法集結被捕

警：明知禁止遊行仍到元朗

鍾健平曾就「光復元朗」遊行向警方申請不反對通知書，警方上周四發出反對通知書，鍾其後上訴失敗，他得悉裁決後曾呼籲市民翌日（即前日）「千祈不要行」。鍾於前日遊行原訂起步時間前現身元朗，向傳媒表示自己「一個人行街」，澄清活動不是「遊行」，又叫其他人切勿參與。他昨日在出席《城市論壇》後，被警方以涉嫌干犯《公安條例》第17A條「組織未經批准集結」而被捕。根據該條例，一旦定罪，最高可判監5年。

「光復元朗」遊行另一申請人巫堃泰說，鍾健平昨被帶往跑馬地警署，其後再押到灣仔警署及大埔警署，警方昨晚先後到過鍾位於元朗及何文田的住所搜查。巫說，自己上周六亦有到元朗南邊圍，在防暴警察及示威者之間調停衝突，有心理準備會被捕。

截至昨晚，鍾健平仍被扣留於大埔警署，不准保釋。

法律界：能否入罪存疑

對於鍾健平被指涉嫌「組織未經批准集結」，法政匯思召集人、大律師李安然說未知警方掌握什麼證據，若單憑鍾「一個人行街」、叫其他人切勿參與的言論，能否入罪存疑。他又說，據《公安條例》第17A條，參與「未經批准的集結」即屬犯罪，故當日若有人被拍攝到在馬路上與逾30人「有共同目的地」行走，途中曾有叫口號、舉標語、展示海報等表達訴求的行為，有可能被視為「遊行」，警方可以「參與未經批准集結」罪名拘捕參與者。

最少拘13人 有社工被捕

警方前日在元朗清場時，曾將一名男社工制服在地，男社工曾出示社工證。社工復興運動確認一名23歲成員當日協助疏散示威者時被捕，已在律師陪同下前往醫院檢查，至昨傍晚仍未獲釋。

（反修例風暴）