速龍警棍套鐵環 被指改裝增殺傷力 警方承諾跟進：不容非官方裝備

衝車站揮舞 沒編號沒委任證

前晚10時許，部分示威者退至元朗西鐵站內，大批速龍小隊及防暴警察在未有預警下衝入車站大堂，以警棍追打示威者，導致不少示威者及市民受傷，部分人疑被警棍打中，頭破血流。多於一家傳媒拍攝的照片及影片顯示，有速龍小隊成員的警棍前端，多了一個疑似喉碼的鐵環，環上有兩顆凸出的懷疑螺絲物體。該名速龍小隊成員曾揮動警棍衝向站內戴頭盔及口罩的人群，遭一名防暴警察向後拉走。涉事速龍小隊成員身上未見展示委任證，亦未見警員編號。

警察公共關係科高級警司余鎧均昨被問及事件時表示，警方會跟進，強調警方購置裝備有嚴格指引，不容許警員配備非官方購置的裝備。

法政匯思：可控蓄意傷人

香港人權監察總幹事羅沃啟說，警方使用的武器有嚴格規定，若個別警察在警棍上加裝環狀物體企圖增加傷害力，「一定有問題」，可控告警員蓄意嚴重傷人，而上級沒檢查清楚下屬的武器，亦屬失職。法政匯思召集人、大律師李安然稱，如警員無合理解釋擅自改裝武器，並證實意圖為加重殺傷力，違反警員以適當武力制服疑犯的執法目標，可被控蓄意傷人罪。

人權組織斥警入站清場惹恐慌

對於警員無預警下進入港鐵車站大堂清場及揮棍打人，余鎧均昨解釋是事前有示威者在天橋朝警方投擲滅火筒，或傷及警員及無辜市民，警員為迅速控制場面，遂進入車站執行職務，沒通知港鐵。翻查網上影片，當晚有示威者在元朗站大堂內以滅火筒噴向連接行人天橋的G2出口，以阻擋警方進入，亦有示威者將雜物拋向天橋方向，影片中沒發現有人掟滅火筒。

警向人群開槍 「險人踩人」

有記者在facebook發帖稱，警方前晚9時在元朗站B出口向正離去的示威者發射疑似胡椒彈，令示威者紛紛後退，險釀人踩人。羅沃啟批評警方衝入元朗站拘捕示威者，令平和氣氛急劇惡化，認為警方沒有充分理由進入站內清場。國際特赦組織香港分會亦批評警方衝入站內清場，令普通乘客受影響及引起混亂恐慌，批評警方使用的武力沒實際需要。

本報昨向港鐵查詢有否發現有人在元朗站投擲滅火筒，港鐵沒就此回覆，只表示經檢查後，元朗站內有逾20支滅火筒曾被啟用。

明報記者

（反修例風暴）