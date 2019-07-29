示威者兵分多路 入夜聚西環支援

獲批不反對通知書的遮打花園集會昨午3時左右開始，未幾有一輛私家車被警方截查，情况混亂，有人尾隨私家車，人流源源不絕離開。多名身在人潮的示威者當時向本報記者稱「不知去哪裏」，他們往銅鑼灣方向前進，先頭部隊在崇光百貨外留守，築起防線及傳遞物資留守。

同時，有人沿路舉牌示意，以及在網上群組號召，呼籲示威者除可遊行至銅鑼灣，亦可選擇留守遮打花園、往西環，或到灣仔金紫荊廣場。連登討論區有網民發起，設「旗手」持「慢慢後退Back Away Slowly」藍旗、「停STOP」紅旗，供前線與後排溝通，強調絕非大台。記者昨現場所見，有示威者高舉寫上「停STOP」字的紅旗，向距離較遠的示威者傳遞信息。

網民發起設「旗手」助傳訊

入夜後，漸多人到西環方向開闢的「戰線」，對抗警方清場。有示威者認為今次行動較靈活，雖然中聯辦外已架設水馬，但覺得中聯辦有「象徵意義」，選擇西環方向示威。亦有示威者說選擇去銅鑼灣，是不想去西環「送羊入虎口」，因警察在西環早已佈防。昨日銅鑼灣一帶相對平靜，警方沒有驅散示威者，銅鑼灣聚集的示威者約晚上9時散去，部分人改往西環支援。

（反修例風暴）