入人群施救須警批准 救護車限「安全區」待命

此外，昨日有消防局局內廣播，稱警方要求救護車只可在警察後方所設置的「安全區」待命，須警方批准，才可進入示威人群中救人。

16人送院 有人疑遭警扑頭浴血

醫管局發言人表示，截至今凌晨零時30分，共有16人送往瑪麗醫院，包括11男5女，年齡介乎17至50歲。12人仍留醫，情况穩定。

警方昨晚7時起在西環干諾道西及德輔道西清場，其中在德輔道西清場期間，民主黨議員許智峯的前助理陳渭新，原本在防暴警與示威者中間調停，但混亂間頭部疑被警員扑中，後腦位置受傷浴血，雙手亦染滿鮮血，急救人員趕到為他按着傷口嘗試止血。

衝突期間亦有記者在德輔道西受傷，警方推前防線時跨過記者，未有理會急救員暫停推前防線的提示。

救護盼檢查疑傷脊椎女 被警推開

民間救傷隊人員吳先生稱，目睹一名女傷者被4名速龍隊員制服，大力推跌，女傷者向他稱背脊及腳都痛楚，料可能傷及脊椎神經，他想為她檢查，卻被速龍隊員推開。吳先生稱，已再三向在場速龍隊員稱，擔心女傷者移動會加劇脊椎神經傷勢，但未獲理會，「他們隨即將女傷者抬起，由原先趴在地上，扭轉個身至面朝天」，強行將女傷者鎖上手銬。吳稱警員行為粗暴，他表示之後亦被防暴警推到很遠，不知女傷者狀况。另在晚上10時左右，上環站A1出口外多名示威者被制服，其中一名示威者躺在地上，頭部流血，一度昏迷。

（反修例風暴）