警嚴陣護中聯辦 4小時密密開槍 示威者擲磚擲竹縱火

警方表示，示威者在多處地方縱火，其中有人在西港城附近，燃燒手推車上的紙皮雜物，並將手推車推向警方防線，嚴重威脅人身安全，稱示威者使用的暴力正升級，嚴厲譴責示威者一切暴力行為。政府今凌晨出聲明，再強烈譴責上環及西環的示威行動，稱激進示威者目無法紀。

大批示威者昨午到遮打花園集會後，冒「非法集結」風險遊行，其中數百名示威者5時許抵達中聯辦附近的干諾道西，以及西區警署附近的德輔道西一帶集結，並以雜物、鐵欄等築起防線，沿兩路與警方對峙，雙方相隔百餘米，其間西區警署落閘。同時間，大批示威者遊行至銅鑼灣，佔據電車路及軒尼詩道，但未見警方佈防，也無警員驅趕，任由市民在銅鑼灣及灣仔堵路，至近晚上9時市民自行散去。

有人被制服後疑遭警踩手

約晚上6時58分，干諾道西有示威者嘗試推進，警方舉紅旗警告，不久出示黑旗警告施放催淚彈。7時，警方「由西至東」分兩路強硬驅散示威者，在干諾道西及德輔道西一帶頻密施放催淚彈。示威者防線退至西環內街，其間有防暴警持相機長鏡，拍攝對面示威者。7時40分起，警方再在德輔道西近威利麻街一帶發射催淚彈，現場住宅大廈林立，有示威者將催淚彈還擲，街上催淚煙四起。

8時起，數十名速龍成員突擊衝前，制服前排示威者，多名示威者被按地上，警員以索帶反綁示威者雙手，有警員被拍到疑用腳踩示威者的手。港鐵宣布，晚上8時起港島線列車不停西營盤站、香港大學站和堅尼地城站，只維持柴灣站至上環站服務。

示威者燃紙皮車推向警防線 橋上擲物

示威者暫退至上環信德中心附近，並向警員擲物。有示威者8時許在西港城附近燃燒手推車上的紙皮，並推向摩利臣街停下，距警方防線約十數米。消防員到場撲滅火種。9時許，警方推進防線，不斷發射催淚彈、橡膠子彈、海綿子彈等，現場白煙瀰漫，槍聲不絕。

有示威者其後從四號幹線馬路天橋，向下方警員防線投擲雜物，包括竹枝、路牌等，警方嘗試向天橋投擲催淚彈但不中目標。警方其後在海港停車場，再向行車天橋發射最少30多枚催淚彈。

至11時，警方宣布在上環展開第二階段驅散行動，並於內街設有防線，呼籲示威者立即經上環站離開。其後示威者陸續離去。

途人吸催淚煙不適 路過童中招

有別於7．21上環衝突，警方昨晚清場期間，多次在上環橫街窄巷施放催淚彈，途人及遊客爭相走避。在上環文華里，有回家路過的小童中催淚彈，由示威者及救護員急救。本報記者所見，示威者主動提醒食肆負責人落閘，亦有人為旅客帶路。現場留下大量彈殼，包括橡膠子彈。

在現場觀察的人權監察總幹事羅沃啟表示，警方昨晚在民居附近使用催淚煙，做法不能接受，因催淚煙會在橫街積壓，附近大廈的老弱殘疾者在家裏不能離開，便會被迫吸下催淚煙。

（反修例風暴）