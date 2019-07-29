「除下制服 與市民同感焦慮」 公務員周五集會 傳達市民聲音

集會以「公僕仝人，與民同行」為主題，將於本周五晚上7至9時，於中環遮打花園舉行。本身為勞工處職員的顏武周，與數人一同向警方申請不反對通知書，他稱是以個人身分、而非代表部門或其職級發言，表示不少公務員均在網上表達對反修例的聲音，「公務員除了是公務員，另一身分亦是香港人，脫下證件、制服，與一般市民並無分別，都是關心香港社會、對局勢感到焦慮」。

顏冀集會提供平台凝聚聲音，傳遞予特首及管治團隊。他強調集會和平理性，會申請不反對通知書，集會時間亦是大部分公務員下班後，他沒預計出席人數。採訪通知強調集會為民間自發，不代表任何組織、部門立場。

王永平：非特定職系 參與無問題

根據公務員守則，首長級人員、政務主任、新聞主任及警務處的紀律部隊人員，均禁止參與政治活動。王永平表示，只要不屬上述職系，舉辦集會表達意見並未違反條例，舉例過往公務員亦曾舉辦遊行反對減薪，是完全合法，今次集會主題為「與市民同行」，認為無大問題。

倘衝突被捕 梁籌庭：或有內部處分

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，集會是每個行業、工種表達心聲的自由，只要工作時保持中立即可，但呼籲若公務員集會，「要記得自己身分」，因一旦出現衝突以至被捕，除面對法律程序，部門內亦要面對聆訊、處分。至於一旦被認出會否有可能影響升遷，他強調升遷是按表現評核，若非工作出問題便不受影響。

梁籌庭昨於商台節目表示，有公務員質疑為何工會不發聲明以至呼籲罷工，但他呼籲公務員認清職責，「你是公務員，要執行公務，外面怎麼亂都好，工作中定要緊守崗位」。公務員事務局長羅智光早前稱，理解公務員就近日事態有看法，冀透過不同渠道或方法表達意見，呼籲公務繼續秉持專業精神、緊守崗位。

明報記者

（反修例風暴）

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