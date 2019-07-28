劉兆佳：獨立調查可「買時間」

劉兆佳說，部分暴力示威者想在社會上製造大小不同的衝突和動亂，令更多人向政府施壓，回應訴求；現時的激進暴力行動者未有足夠人數策動持久和全港性的暴亂，他認為解放軍現時不會出動。

他稱，政府或認為遏止暴力行為是現階段展示管治能力或意志的行為，任何影響警方士氣的行動不會做，因為警隊是維持治安、遏制暴力的中流砥柱，故不會成立獨立調查委員會，因為警察有懷疑是針對他們。但他認為若能搞清楚委員會機制的內涵、調查對象、組成方式和時限、針對哪些事件，獨立調查委員會「可以買時間」，亦能還各方公道，令社會和解。

他又說，「撤回」修例這民間訴求政府較易回應，但要看時機，以及思考是否單純回應此訴求就能紓緩緊張局面，還是會引來更多訴求，「唔好單搞一件嘢出來，或要配合政府領導層改組，或新政策出台」。

公務員近日紛紛表態要求政府成立獨立調查委員會，並批評警方處理7．21元朗暴力事件的做法。劉分析，愈來愈多動亂對政府部分人造成心理影響，認為政府再不作讓步，政府威信會受打擊，作為公務員覺得自己地位和信譽受影響，故公開表達對政府做法不滿。

明報記者

（反修例風暴）