警員佐會「嚴厲譴責」張建宗 被批妄定警隊對錯 張：將約晤澄清誤解

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，香港公務員體制有上百年歷史，即使內部有矛盾，但他相信「文官」、「武官」的專業操守、紀律、承擔仍然不錯，不會出現政府瓦解、管治失效。

元朗6鄉委會斥張以「暴徒」標籤部分人

香港警察隊員佐級協會主席林志偉前日深夜發聲明，說所有警務人員均對張建宗相關言論「極度憤怒」，抹煞警務人員在此政治事件上的努力、付出、委屈及犧牲。聲明指張代表政府、警隊道歉，表示張認為警隊的執法做錯，「如果張司長能帶領香港走出這困局，我代員佐級協會的二萬五仟名會員向你『致謝』；相反，如果張司長做不到，是否要向警隊公開道歉？」他稱香港警察只會為法治而戰。

另外，元朗6個鄉事委員會亦發聯合聲明，批評張建宗貿然以「暴徒」標籤部分人及替警方道歉，嚴重誤導市民及打擊警隊士氣，亦無助緩和元朗社區近日緊張氣氛。政務司長辦公室回覆本報查詢，說張建宗支持和衷心感謝警隊的執法工作，高度表揚警務人員在這困難期間雖承受重大壓力，依然盡忠職守；他會安排盡快與相關警務人員協會會面，澄清誤解。

新民黨主席葉劉淑儀稱，前日有警員得悉張建宗言論後，即時向她表示憤怒，又指有警察要求她去信張建宗問他是個人失言還是代表政府，若是後者即反映政府高層不認同警隊，警察會感到憤怒。她稱，遇到的警察都向她保證會繼續努力，但家人受困擾，形容成立獨立調查委員會會「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

劉兆佳：料文官武官不會互傾軋

劉兆佳說，不少警察認為自己變成官民衝突的箭靶，在政治問題上首當其衝，很多警員覺得委屈；而政府內部有文官或因警方某些行動損害政府和市民關係，而對警員有抱怨。他認為政府內部矛盾會持續一段時間，但不會出現互相傾軋，因他們知道自己是維持社會穩定的中流砥柱，形容「文官」及「武官」是維持香港一國兩制的重要防線，若此防線失守會出現嚴峻局勢，相信他們心知肚明「不會想搞到出動解放軍和公安武警去恢復秩序」。

明報記者

（反修例風暴）