警家屬憂子女被欺 楊潤雄︰稚子無辜

與葉劉探訪警察宿舍

楊潤雄應葉劉淑儀邀請，前晚到順利紀律部隊宿舍探訪。楊在facebook稱，探訪期間慰問了一些孩子感到壓力的父母，討論中對方提出不同建議，雖然個別建議未必可行，但局方願從多角度思考問題，承諾若局方收到投訴，會嚴肅跟進。

楊潤雄強調「稚子無辜」，小孩不應受到不公平、甚至敵意對待，令弱小心靈受創，當局新學年會在學校層面推動感恩珍惜、積極樂觀的文化。他在帖文中標籤「#不能助紂為虐」等字眼，有網民留言反問「助紂為虐」是指什麼，又問局長有否關心過反修例的年輕人。

葉劉：助警隊成立網台 宣揚撐警

葉劉淑儀在facebook稱，有與會警察家屬體會到校園內瀰漫仇警風氣，擔心子女受欺凌，更憂慮部分通識科教師偏頗的教材和教學風格對下一代有不良影響。她引述楊潤雄指取消通識科執行上有困難，但她呼籲若有警察子女受校園欺凌，應主動向教育局投訴，她亦正協助警隊成立網台，持續傳播支持警隊信息。

（反修例風暴）