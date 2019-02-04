防止自殺會：近兩月求助大增 156宗涉社會事件

香港撒瑪利亞防止自殺會主席黃祐榮說，該156宗涉及社會事件的求助個案，來自網上或熱線，以男性較多，當中求助人最多提及的困擾是「對政府感到不滿」，其次是「對示威活動感到情緒困擾或不安」。該會自殺危機處理中心正介入輔導31宗與社會事件有關的個案，當中以20至29歲年齡組別的人最多，共有13人。介入的個案中，求助人提及最多的困擾亦是「對政府感到不滿」，其次是「對警察暴力感困擾」。

最困擾不滿政府及警察暴力

該會的危機輔導員劉詠芝說，6月21日在太古廣場參與外展服務時，看到一個約20歲任職公務員的女子流着淚憑弔自殺身亡的示威者，她透露同事多與她持相反政見，但自己不敢出聲，每天上班均很難受，而父母亦一面倒認為示威者「搞事」，弟弟更因與父母意見不同而離家出走，令她十分為難。

促獨立調查破困局 伸友誼之手

該會自殺危機處理中心主任何永雄說，若政府認為宣告《逃犯條例》修訂「壽終正寢」已等同回應了市民訴求，既然意思一樣，可考慮直接「撤回」，以釋出溝通的善意。他又說，明白政府未必認同民眾的訴求，但有些訴求爭議較少，例如成立獨立調查委員會便獲各界認同，政府可由此入手打破困局，相信大多市民都在等政府伸出友誼之手。

該會希望社會別把自殺英雄化，以免引致仿效，又建議巿民與親友溝通時不要以改變對方想法為目標，政見不同也應接納聆聽，避免對話上衝突，亦要謹記家人關係不應因任何事而改變等。會方呼籲任何人若情緒持續嚴重不穩，應尋求專業協助，強調不會向警方提供求助者資料。

該會昨亦公布，死因裁判法庭報告顯示2018年有955宗自殺死亡個案，較2017年多39宗，而長者自殺死亡個案有353宗，佔總數約37%。

（反修例風暴）