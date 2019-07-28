近千建築師聯署促獨立調查

944名建築師以實名聯署，表示對7月21日晚至22日凌晨在元朗有無辜市民被襲深表震驚和痛心，認為事件已非政見之爭，若繼續沉默和容忍，只會助長暴力和社會不安延續，促請政府撤回修例、成立獨立調查委員會、要求不稱職及導致社會動盪的問責官員承擔責任。聯署人包括退休建築署高級建築師馮永基等。馮回覆本報時稱參與聯署是因「熱愛我城」。

20政府律師聲明：人權保障成疑

約20名政府律師則在連登討論區上載證件及聯署聲明，表示反修例引發的事件，包括元朗襲擊，令港人的人權是否仍受保障成疑，又稱政治任命官員的政治立場絕不代表公務員。律政司回覆稱，理解和尊重同事對近日事態有其想法，冀透過不同渠道表達，又認為在現時情况，政府律師更要堅守崗位，避免公開個人見解，以免給予外界對個別人員處理公務時有既定立場的觀感。

逾800車長促港鐵認決策失當

另外，過去3日，荃灣線、觀塘線、港島線、西鐵線、馬鐵線、東鐵線、將軍澳線和輕鐵線合共逾800名港鐵列車車長聯署，大部分要求港鐵承認中央控制中心或車務控制中心在元朗襲擊一事中決策失當。港鐵回覆稱留意到以上聯署，指近日管理層已與不同組別同事會晤，聽取意見，並討論如何加強各項安排。

嘉諾撒聖方濟各書院、嘉諾撒聖瑪利書院、九龍華仁書院及喇沙書院的校友及師生昨於報章刊登跨版聯署聲明，對其校友特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊、保安局長李家超及警務處長盧偉聰予以強烈譴責，要求4人問責下台、撤回修例及成立獨立調查委員會。

（反修例風暴）