嶺大千人促罷免校董何君堯 校長允就元朗襲擊開會

昨早一批嶺大學生及校友在嶺大永安廣場靜坐聚集，促請政府罷免何君堯嶺大校董一職。嶺大學生組織「嶺事館」成員林家傑說，集會有過千人參加，示威者之後遊行到嶺大黃氏行政大樓，向鄭國漢及兩名副校長遞交請願信。

鄭國漢：凍結職位須教局決定

鄭國漢說，校方已就同學的訴求向教育局要求調查何君堯是否涉及元朗襲擊事件，重申校方不能即時凍結校董職位，只能由教育局決定。他又說，校董會在元朗襲擊發生後未曾召開會議，何君堯沒有會議需要避席，引起在場校友和學生不滿及鼓譟，要求鄭國漢向校董會要求召開會議。

鄭國漢在嶺南大學校友關注組成員羅宜峻追問下，承諾會向校董會建議，就元朗襲擊事件召開特別會議，但確實開會日期需由校董會決定，若有開會日期便以電郵向全校師生公布。

何君堯在facebook回應稱，自己是否做嶺大校董不重要，但希望學生清楚是非黑白，又形容近日示威者的行動有如文革，「今天為什麼要做文革式批鬥甚至乎武鬥？還挾持他們的校長一起出席非法集會？」

何君堯斥示威者行動如文革

嶺大早前發聲明表示，何君堯與元朗襲擊事件有關的言論與嶺大完全無關；該校校董會主席歐陽伯權則稱，已去信教育局長楊潤雄，要求闡明何君堯在元朗襲擊事件中的參與程度。

（反修例風暴）