起底群組網民 被指教唆殺警被捕 否認指控 稱遭抓臉逼解鎖手機

本報向警方求證有關報道，獲回覆指警方網絡安全及科技罪案調查科上周四（25日）在屯門拘捕一名29歲男子，他涉嫌串謀或教唆謀殺。被捕男子已獲准保釋候查，8月下旬須向警方報到。

據《紐約時報》報道，警方上周四中午在一個商場內拘捕29歲張姓男子Colin。張接受《紐時》訪問時稱，當日4名便衣警察把他按在地上，搶走他的手機，抓住他的下巴，要他面向自己手機，又掌摑他及強行撐開他的眼臉，逼他以面容辨識解鎖，惟張被捕前已關閉有關功能。報道指出，他被捕後警方以軟件破解其電腦，又誘使他自行打開手機「向42樓（警隊高層）表示清白」，其間一度不讓他使用電話，被羈留逾10小時始獲准保釋，獲釋後仍被便衣警察跟蹤。

紐時：電腦被破解 便衣警跟蹤

報道又稱，警方指控張為Telegram「老豆搵仔」群組的管理員，並指他在群組教人暗殺警察，惟他否認。曾攻讀電腦的張曾嘗試開發一個面容辨識警員的軟件，他估計自己因而被捕。

曾開發軟件辨識警臉

本報翻查「老豆搵仔」群組，內裏除了大量警員及親友被「起底」的資料，亦有夾雜言論如「今次一於搞番個元朗大屠殺」、「元朗黑社會同埋差佬唔見棺材唔留眼淚，搵一日要殺死晒佢哋」，另有製作汽油彈的教學等。

群組見殺警言論 大狀：須證有行動

法證匯思召集人、大律師吳宗鑾說，若案件提上法庭，控方有舉證責任，證明被告或其他人因有關言論而有具體或進一步行動去殺人，或提供協助，「令件事唔只講下咁簡單」，即使最後謀殺沒有發生，亦有機會入罪。他又說，警方拘捕時，可檢走手機調查，但無權逼使被捕者為手機解鎖，除非取得法庭手令。根據《侵害人身罪條例》，串謀或教唆謀殺，一經定罪，可處終身監禁。

明報記者

（反修例風暴）