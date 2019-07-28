上環遊行上訴被駁回 劉頴匡籲赴遮打集會

上訴委會倡遊行「倒轉行」 未達共識

警方的反對通知書提到，遊行地點和附近道路，曾發生參與者、記者及警員嚴重受傷、大規模破壞社會安寧、暴力等事件；基於近來集會或遊行後發生的嚴重衝突，以及近日社會氣氛，警方有理由相信劉頴匡無能力確保參與者和市民人身安全。公眾集會及遊行上訴委員會駁回劉的上訴，維持警方的建議，認為劉的遊行路線對公眾秩序安全構成嚴重威脅，故駁回上訴。

昨日的上訴，委員會一度建議遊行路線「倒轉行」；警方代表認為遊行路線屬高危地點，太接近中聯辦、西區警署和中區警署，相關地點在近期遊行後受破壞，他們又反建議遊行由北角英皇道遊樂場出發，終點為維園中央草坪。最終未能達成共識。

劉頴匡強調今日在遮打花園的集會合法，「可能是最後一次合法的反送中集會」，他會確保參與者和平安全，呼籲市民參與，亦會安排30個或以上的糾察維持秩序。原定遊行終點附近就是中聯辦大樓，被問到會否呼籲示威者不要衝擊中聯辦，劉稱警方已向遊行發出反對通知書；若有遊行，不是他可控制範圍，又指如有任何衝突是警方責任。

劉兆佳稱上周日無警守中聯辦「奇怪」

上周日民陣遊行後，有示威者圍堵中聯辦，並向國徽扔黑色漆彈，全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，當日沒有警力部署在中聯辦的情况很奇怪，當日網上一早已有人揚言會去中聯辦示威，「點解無警察在中聯辦門口做防衛呢？」他說，塗污國徽的行為令不少內地人民憤怒；又稱若有人衝入中聯辦，更可能造成人命傷亡，令局勢更趨嚴峻。他不猜測沒有警方守衛中聯辦的原因。

（反修例風暴）