市民響應「老婆餅日」 老餅店貨架掃光 「形點」逾半商店落閘

恆香大排長龍

港鐵站上蓋商場YOHO MALL（形點）昨中午已有過半商店落閘，包括大型化妝用品店，部分服飾、食店照常開門，人流偏少。YOHO MALL周邊不時有警車巡邏。鳳攸東街、鳳攸北街、又新街大多商店已經落閘，相對冷清。

不過，位於青山公路元朗段的恆香老餅家昨午照常營業，結果顧客大排長龍，中午約1時輪候買老婆餅的人由店內排至店外再轉彎，有經過門外的市民叫「好日都唔入元朗一次，梗要買吓老婆餅」。至下午約4時，恆香貨架被掃光，有店員稱只剩蛋卷，另有人向店員說：「快點焗多些呀！」

人龍中不少人是一人買一個老婆餅，並有人稱因為不准遊行，因此來買老婆餅，盼特首林鄭月娥與青年人對話，因整件事由她所致，再不出來，社會會愈來愈亂。排隊買老婆餅的沙田居民黃先生說，已一年多沒吃老婆餅，昨特意到元朗買。至於會在元朗留多久，他說3時後看情况而定。

恆香老餅家職員王小姐說昨日「做到無停手」，但無特別預備更多老婆餅應市，形容會「盡做」。

B仔涼粉：生意較差

元朗另一名店B仔涼粉昨中午生意不及恆香，其周邊商店已關門，職員馮小姐稱昨日人流少、生意較差，但中午約1時未有提早關門計劃，會視乎下午衝突情况決定是否需要關門。

（反修例風暴）