邱騰華：多行業指標齊向下 GDP有隱憂 經濟師料第二季或近零增長

吳永嘉稱商界有裁員壓力

代表香港中華廠商聯合會的立法會議員吳永嘉說，商界有裁員壓力，但仍會觀望今年第三季氣氛再決定。

邱騰華昨日在商台節目《政經星期六》表示，國際貨幣基金組織近日調低全球經濟增長預測至3.2%，屬過去10個月以來第四次下調預測，反映全球經濟環境看淡。他舉例說，縱然新加坡受中美貿易戰影響相對小，但其今年第一季GDP按年升1.1%，第二季變成僅升0.1%；而本港今年首季GDP是0.6%，相信第二季GDP有隱憂。

邱：倘有流血衝擊 必影響本港

他說，貿易、零售、貨運、旅遊方面指標均向下，以往擔心的下行風險已出現，當中酒店業入住率跌5%至10%。他指中美貿易糾爭已發展成貿易戰，縱重返談判桌，亦不見得可於短期內一下子「雨過天青」；而本港亦有不明朗因素，和平示威問題不大，但假若有流血衝擊，必影響本港情况。

對於有國家對香港發出旅遊警示，邱稱本港情况受國際媒體廣泛報道，外國政府擔心亦屬合理，但強調示威遊行只聚集在某些地區，並不廣泛。

大和資本市場首席經濟師賴志文稱，港澳深受內地經濟放緩影響，澳門最近連續兩季GDP負增長，推測本港今年第二季GDP按年增長將貼近零。他提醒政府處理衝突手法若太強硬，或被別國制裁，進一步打擊經濟。澳新銀行首席經濟學家楊宇霆稱，中美貿易戰前境未明，料今年第二季GDP定遜於第一季，難料會否現負增長。

明報記者

（反修例風暴）