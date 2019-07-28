殘疾者守護孩子 甘做緩衝毋懼被捕

逾百人參與 社工：和平表達要拉就拉

守護孩子行動發起人陳凱興說，參加者會分為周圍巡邏的「紅Van隊」，以及固定地點支援的「綠Van隊」。陳說，基於警方反對昨日遊行，他們查詢法律意見後，提醒參加者「唔可以嗌口號，唔可以舉牌」，又指本身設置在朗屏站的攤位會持續開放至示威結束。

昨午2時半，協助守護孩子行動參加者報名的社工稱，昨約140人報名，警方雖反對遊行，但他們不擔心被捕，「如果和平表達訴求都畀人拉，咁就拉啦」。

建築師：上咗岸先要行出嚟

本身是建築師的賀女士說，上周日曾參與守護孩子行動，昨情况明顯較令人擔心。她說：「我唔想話今日（昨）出嚟係支持年輕人，因為件事應該個個有份，唔好將啲壓力畀晒佢哋。」她承認自己是「上咗岸」一群，「正正因為咁，生活冇咁大負擔，先至行出嚟」。

患小兒麻痺症、坐輪椅的文女士（60歲）昨也加入，她說自己是圍村人，村內很少人會支持示威，笑言自己「清醒啲」，儘管行動不便也想出一點綿力，「見到出面咁好心痛，都想做番啲嘢」，又說毫不懼怕被捕。

（反修例風暴）