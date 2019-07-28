警車遭爆窗塗鴉 警署被圍關報案室

警民衝突中，警方多次施放催淚彈，更一度射入西鐵路軌範圍。港鐵昨晚7時許應警方要求，西鐵線不停朗屏站，另安排特別列車在朗屏站載市民離開。

圍警署「請飲廉署咖啡」 指罵撒溪錢

昨午約3時起，大批示威者包圍元朗警署，指罵警署內警員，部分人拍打警署閘門，有人用大聲公叫囂、撒溪錢、把枯枝泥土拋入警署內，有示威者把裝有黑色液體的「廉正公署」紙杯放在警署外，揚言「請阿sir飲咖啡」，有警員拍攝示威者。警方下午約5時20分表示因警署被包圍，報案室服務暫停，至晚上7時才重開。

昨午約5時，一輛警車在安樂路近南邊圍被示威者包圍，車內有3名警員，車窗被打爛，有人擲石塊入內，車身及擋風玻璃被塗鴉，警車不斷廣播稱正執行職務，要求示威者讓警車駛離，擾攘約10分鐘後，約100米外開始施放催淚彈。

警方驅散示威者期間，有催淚彈射入西鐵架空路軌範圍。港鐵表示有車長察覺在路軌範圍冒煙，經檢查後確認鐵路設施正常，服務未受影響。

催淚彈射入西鐵軌 港鐵：未阻服務

警民在元朗大馬路近明渠一帶對峙近兩小時，警方多次舉黑旗及橙旗，公民黨議員楊岳橋及譚文豪多次出面調停。至傍晚近7時，示威者開始撤退。

（反修例風暴）