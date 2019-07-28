違法照遊行 人海淹沒元朗大馬路 嶺大校長應邀到場 稱只觀察非遊行

申請人稱28.8萬人 警：非法遊行不統計

遭警方反對而取消的「光復元朗」遊行原定昨午3時起步。昨午2時許所見，YOHO MALL形點商場過半商店落閘；另邊廂，網民因應元朗遊行遭警方反對而變陣，改到元朗逛街吃東西，又湧往購買元朗特產老婆餅。

西鐵線朗屏站和元朗站昨午均人頭湧湧，部分人戴上頭盔、手持長傘，多為穿黑衣的市民，一家大細較少。居於元朗的大學生何小姐說，上周日本來打算回元朗，但當日知道列車不停元朗站後就改道回宿舍，至昨天才再次回到元朗，她說擔心昨日會如上周日般被打，但認為若不站出來，「班人就愈來愈惡」。

玻璃窗墜街 市民中碎片無大礙

鍾健平昨午到原定遊行起點水邊村遊樂場外現身，他聲稱會「一個人行街」，其後有市民先後佔據體育路及元朗大馬路，輕鐵亦因路軌擠滿人而要局部停駛，人群高叫「林鄭下台」、「沒有暴徒、只有暴政」、「五大訴求，缺一不可」等口號，現場不見遊行隊頭，市民在大馬路兩邊走，其間元朗大馬路126號大廈頂樓有一扇玻璃窗墜下，玻璃碎四散，現場消息稱是意外，一名市民被碎片打中，但無大礙。

衝突前離開 鄭國漢：所見和平理性

日前11間大專院校校長或高層向學生發聯署電郵，表示留意到「光復元朗」行動，籲學生遠離危險。嶺南大學學生及校友昨早在校內集會，要求罷免立法會議員何君堯的校董職位（見A4另稿），校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬均有出席，3人答應學生要求下午到元朗，鄭國漢拒接學生遞上的頭盔，說在現場會遠離危險，又稱會向校董會建議召開特別會議處理何君堯的爭議；劉智鵬離開集會前表明與學生「3點朗屏站，不見不散」。

不反對獨立調查 稱或屬出路

鄭國漢、莫家豪和劉智鵬等人昨午3時許到達朗屏站，在元朗逗留約半小時，其間走到大馬路，沿途有市民開路，又有人高呼「保護校長」、「校長唔好衝啊」。鄭國漢說自己不是參與遊行，而是到現場觀察，又指自己不應成為受保護的中心，作為一個文弱校長，亦難以保護現場多名學生，籲大眾勿深入險境。他又說不反對政府成立獨立調查委員會，認為可能是出路，「但要調查各方，不只是（查）警察」。

明報記者

（反修例風暴）