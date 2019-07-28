見後座有藤條 打破車窗 示威者圍村口車 揭內藏武士刀

有疑武警帽 車主八鄉非華裔

昨晚7時許，示威者發現元朗西鐵站對開近南邊圍村口，有一輛黑色車停泊該處，後座放有5至6條藤條，底下還有一塊布遮蓋一些物件。示威者發現後情緒激動，認為該輛車和上周日（21日）元朗白衣人襲擊市民事件有關。數十名示威者包圍該車，部分人以身上工具打破車頭及側門玻璃，並劃花車頭蓋，又在車頭張貼「保護市民 踢走黑社會」等標語。

部分人其後打開該車車尾箱，發現內有一批木棍、日本武士刀及一頂疑似武警帽。政府發言人說，特區政府有能力妥善處理特區的地方事務，維持香港社會治安，毋須向駐軍請求協助。

另外，車上有一張由警務處發出的違反交通規例的通知書，該封信上的車牌號碼並非該輛車的車牌；另有一張收費電視服務通知書，兩信上款為兩名非華裔人物，名字並非車主。另有一張電費單，上款為報住南邊圍的「Yip Foo」。本報翻查運輸署的車輛登記資料，涉事車的車主登記為一名非華裔男子，持有香港身分證，報住八鄉吳家村。該輛Toyota Aristo V300的首次登記年份為1999。

（反修例風暴）