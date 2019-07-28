市民擲磚圍警車 警用催淚彈海綿彈 與示威者衝突7小時 警入元朗站棍扑人

晚上7時示威者被驅散到近元朗站，開始陸續撤離；至約10時，警員在港鐵無報警下，突然入元朗站大堂揮棍攻擊多人，有人頭破血流，再次激起在場者情緒並指罵警察。

政府對遊行遺憾 譴責示威者

政府今凌晨發稿，對於在警方發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知下，有市民仍在元朗遊行和集會深表遺憾；雖然遊行及集會屬違法，為確保安全，政府昨已作一切可行部署，包括特別交通安排；遊行後部分激進示威者暴力衝擊警方防線、破壞警車及堵塞街道，政府對於示威者蓄意破壞社會安寧，挑戰法律，予以強烈譴責；警方會嚴肅跟進參與暴力行動示威者。

為何入站 警：有人擲滅火筒

警察公共關係科高級警司余鎧均今凌晨見傳媒表示，因示威者在安樂路圍堵及破壞警車、向警員投擲磚頭等行為，昨午約5時採取清場行動，警方曾用催淚煙、海綿彈及橡膠子彈驅散示威者。另外，記者問到為何速龍小隊要衝入元朗站，她稱有示威者在天橋向警方擲滅火筒，速龍小隊為要迅速控制場面，故入站執行職務。

警方昨嚴陣以待，約下午2時，有至少7輛警車泊於南邊圍，有市民在村口外舉起告示牌，警告市民切勿入村。隨着愈多穿黑衣及戴頭盔市民到元朗，防暴警員開始於南邊圍一帶佈防。

市民約下午2時分別於元朗站及朗屏站出發，其後在元朗市中心一帶游走，有人聚集元朗警署外，高叫批評警方的口號，並將諷刺「警黑合作」的標語貼於警署外，警員其時僅在警署內觀察。

大馬路南邊圍西邊圍激烈衝突

至下午約4時半，一批戴有頭盔及手持自製木盾的示威者到達朗業街拆走鐵欄，與南邊圍通道入口戒備的防暴警員對峙。約4時50分，有駛經該對峙點對面的警車被示威者包圍並擊破車窗。10多分鐘後，防暴警到場支援，先後與示威者在泰祥街、安樂路及大馬路一帶多處爆發衝突（部分見圖）。在安樂路，示威者向警方投擲雞蛋及硬物，警方舉黑旗後施放多枚催淚彈，並在速龍小隊開路下協助被圍堵警車駛離現場；及後警方防線後撤，示威者趨前投擲磚頭等，警方一度與示威者短兵相接，揮警棍及再施放催淚彈。

約6時，警民在朗業街近鈞樂新村、西邊圍一帶再生激烈衝突。示威者向警方投擲磚頭等物品，並以鐵馬築成防線；警方多次舉橙旗警告示威者將會開槍，並發射多枚催淚彈。示威者以自製盾牌、雨傘作防護，有示威者被催淚彈射中盾牌，身旁同伴讚「靚擋」，並嘗試以網球拍將催淚彈打向警方防線。

警員一度退守至鈞樂新村與西邊圍交界的窄巷，有示威者向警員投擲最少兩個燃燒物，警方舉橙旗警告，並開槍發射催淚彈還擊，有記者稱被擊中倒地。警民雙方在該處對峙逾1小時，大批防暴警員增援，並於晚上7時半起推進防線，示威者後撤至元朗西鐵站。在相若時間，大批手持長盾警員亦於大馬路一帶驅散示威者。

港鐵：無就元朗站報案

入夜後，大量示威者集結元朗站對開朗日路及南邊圍一帶，警民對峙期間，警方再放催淚彈，人潮陸續到元朗站乘港鐵撤離，但仍有人留守。惟至約10時，大批防暴警員及速龍小隊成員在毫無預警下突然進入元朗站大堂，噴射胡椒噴霧及揮棍攻擊準備離開的人，多人被擊中，有人頭破血流，警員即場帶走至少一人後，又再退回站外。

據《香港鐵路條例》，為施行《公安條例》，鐵路處所及運輸交匯處為公眾地方。《警隊條例》第50條則列明，如警員有理由相信任何須予逮捕的人進入或置身某處，管理該處的人在警員提出要求時須容許其自由進入該處。港鐵則表示沒就元朗站報警。

明報記者

（反修例風暴）

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