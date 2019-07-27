貼反修例標語 疑遭惡意舉報 警指店藏武器 無發現收隊

街坊到場聲援 3警持盾戒備

事發前晚10時許，球叔外出工作回店，正想吃晚飯時，突然有大批東九龍重案組警員持搜查令到場，並指控他懷疑藏有攻擊性武器，要求搜查店舖，江問警員能否待律師到場，但警員未有理會直闖店內搜查，搜查大約30至45分鐘後，警員指「無發現，收隊」，並無帶走任何物件。其間有大批居民到場聲援球叔，並一度指罵商場保安，指摘他讓警方搜舖，3名警員持盾到場處理。

店東球叔接受訪問時表示，自己年輕時已是社運常客，1989年六四事件時曾多次上街聲援北京學生；2007年的抗議清拆皇后碼頭示威亦有參與；到近年的反國民教育事件、雨傘運動亦身處其中。雖然曾親身參與多次大型社運，踏入反修例風暴，年華老去的球叔看見年輕人為守護香港，不惜走上街頭與防暴警察對抗，自嘲自己只是一個「廢老」，可以做的非常有限，只能在店舖櫥窗及大門貼上親手寫的反修例標語及剪報，於店外放置「自發物資區」，提供免費電話卡及食品等物資，但不時有人惡意撕走字條。

球叔批評警方聽到網上謠言，未經查證大舉搜舖，卻冷待上周日西鐵元朗站有大批持械白衣人襲擊無辜市民，認為警方對持反對意見的市民有差別對待。球叔又指近日有網民「光復將軍澳」遊行，有區內五金舖同業稱曾有警員上門警告不得在遊行當日營業，形容警方散播白色恐怖。

杏花邨女子護連儂牆遇襲 警緝中年漢

另外，一名33歲梁姓女子，前晚11時許在杏花邨50座對開，與一名正撕毁連儂牆的中年男子爭執，其間男子以手襲擊梁後逃去，梁臉部疼痛，清醒送往東區醫院治理。經初步調查，案件列普通襲擊，交由東區警區刑事調查隊第4隊跟進，警方正追緝一名年約40至50歲，壯身材，身高約1.8米高，蓄短黑髮男子，案發時身穿白色衫深色褲。

（反修例風暴）