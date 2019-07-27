特稿：休班消防救護組急救團 「市民喺邊我哋就喺邊」

今入元朗 倘有事「盼填補警到場前真空」

一群消防員和救護員本月自發組成「無名」救援群組，今日首次「出動」。群組成員消防員阿陳（化名）向本報表示，估計今天集會可能有1萬人，暫難以估計有否黑社會介入和暴力程度，一旦有事發生，盼在警方和消防當值人員到場前一段時間幫助市民，例如基本急救。阿陳說：「可能消防員體格比較好，亦希望能盡量保護市民，市民喺邊我哋就喺邊。」

相識同袍近半批警 「無可能咁遲到」

阿陳稱，認識的消防員差不多一半人認為警方於元朗襲擊太遲到場，難辭其咎，有本身支持警方的消防員根據工作經驗亦認為「警方無可能咁遲到」。他說群組是「伙計搭伙計，一個搭一個」組成，部分人並不認識，今天到場的消防員和救護員都是休班和非執勤，以個人身分參與，不會有一致服飾，因怕被消防處得知他們身分後或秋後算帳。

阿陳說，群組成員決定今天休班提供服務時，警方未發出反對通知書，前日警方反對後，未見成員反應有變，成員會繼續到場並更小心隱藏身分。他提醒今天集會者，若遇施襲者不要刺激他們，並留意參與場合附近的地形和逃生路線；若遇緊急情况需救援，999又打不通，可致電2723 8787或2723 2233向消防處求助，或致電消防處救護車調派中心的2735 3355。

明報記者 朱韻斐

（反修例風暴）