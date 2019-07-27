航空界和你飛接機 發起人：高峰1.5萬人

熒幕播片 手推車貼多語大字報

集會昨午1時開始，集會者邊坐邊高叫「沒有暴動，只有暴政」、「林鄭下台」、「香港人加油」，及英文口號「Carrie Lam go to hell （林鄭落地獄） 」等。現場有熒幕播放反修例運動影片，亦有集會者自發在行李手推車放多國語言大字報及圖片在機場游走，解釋反修例運動。有走出接機大堂的市民為示威者打氣，眾人以歡呼聲回應。

西班牙旅客：示威不減來港意欲

集會吸引不少抵埗外國人注目，來自西班牙的Omar Jimenez表示，抵港看到示威，感到很「emotional」，十分支持港人，認為港人都很「beautiful, nice and charming 」，又稱連場示威不會減低其來港意欲。

有份發起另一個航空業界聯署的空中服務員王先生稱，有不少機師或民航處職員都稱不方便出面，但也盼發聲。他說自己會派聲明給旅客，盼他們把所見所聞帶去自己國家，又盼旅客在事件完結後能再好好遊覽香港。

集會發起人於晚上10時再向受影響旅客致歉，稱昨和平集會順利進行，證明港人決心，也證明不是港人的爭取方式有錯誤，無論集會和平與否，香港市民都做過，「證明了（政府）連聆聽市民聲音都壽終正寢」。集會有位置讓人簽請願書，要求起訴元朗施襲者及徹查警方使用不當武力，至昨晚10時有21,082人簽署，當中8,782人為機場職員，今早11時將到特首辦遞交。

另外，立法會議員譚文豪昨代表一批空管人員讀聲明，稱從事人命攸關的專業，絕不能以壓力大或被人指罵情緒失控作為犯錯或疏忽職守的藉口，又呼籲政府對民間五大訴求提出有建設性的回應，否則不排除行動升級，進行不合作運動。

（反修例風暴）