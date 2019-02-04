伊院1500人集會 高呼「元朗恐襲 政府塞責」 「醫護SARS也緊守」 斥警見白衣掉頭

7．21救人護士 廁所避難恐懼瀰漫

公院醫護昨傍晚在伊院舉行「醫護市民，一起同行」集會，擠滿該院網球場，大會指集會人數達1500人。註冊護士李姑娘發言，7．21元朗襲擊當晚目擊白衣人跳入閘內見人就打，有人被打到頭破血流，自己帶傷者入廁所急救，女廁「避難」期間恐懼瀰漫，很久後警察才到。她向市民說，「你們不是自己一個行，我們會用專業知識幫你們。」公院護士楊先生當晚亦在廁所內照顧傷者，目擊白衣人失控打人，反問警方指「有部署」是什麼意思，他對政府和警方感到失望和憤怒，「為何應該保護社會的人都不在？」另有護士控訴警方於元朗「不作為」猶如一種「暴力」。

杏林覺醒發言人黃任匡稱，當晚有警員見無辜市民被打掉頭走、接報39分鐘後才到場，感到「無話可說，無可奈何」，「警方從今以後，不要再厚顏無恥地說自己是專業的警隊」、「香港的問題就是有太多不專業的警員、官員、議員和不專業的林鄭月娥」，在場人士拍手和應。

政務司長張建宗昨就警隊處理元朗襲擊手法道歉，參與集會的放射診斷師陳小姐表示不接受，認為當晚警方的水平和部署完全不達標和不專業，「警署落閘、警員有佩槍，但見到白衣人還掉頭走，是侮辱自己件制服！」她說，自己經歷過SARS，再危險都在前線沒退縮，現必須成立獨立調查委員會，不能一句道歉帶過。

中大杏林同行 近千師生出席

另外，一群中大醫學生昨亦在中大百萬大道舉行「不再沉默 杏林同行」集會，籌辦的醫科生指有近千人出席，有中大、港大等院校學生，也有醫生、教職員出席，大部分人穿黑衣，最多人時坐滿半條百萬大道。中文大學生物醫學學院高級講師劉善雅表示，為支持學生來集會，並稱以學生為榮。劉稱，年輕人為大家擋了很多暴力和痛苦，明明暑假是休息溫習的時間，他們仍付出時間去發聲令其很感動，但盼他們能保護好自己，別受傷。中大醫學系4年級生黃同學表示，今天會到元朗，若不去會有種向惡勢力低頭感覺，就算不遊行，站在街邊也是支持。

陳肇始：理解醫護有情緒

食物及衛生局長陳肇始昨表示，理解醫護有情緒，可自由發表意見及訴求，她尊重發表意見自由，盼醫護和平理性地表達，並顧及自身安全。

明報記者

（反修例風暴）