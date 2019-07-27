范太：市民感安全受威脅 政府不得不請解放軍

稱屆時西方或指一國兩制失敗

范太又說，從不怪責青年，他們是希望香港好，「但我看見的是，你這樣做香港就會愈來愈差」，「你心目中的美夢其實是其他香港市民的噩夢」。

中國國防部發言人吳謙早前稱密切關注本港發展，亦「不能容忍」香港示威者衝擊中聯辦。被問到如何處理香港形勢，吳謙稱《駐軍法》第14條有明確規定，即意味若港府認為有必要，解放軍可協助維持治安。

美盼「做正確的事」 中方：美也應做

被問是否關注中國或派出解放軍介入香港示威，美國國務卿蓬佩奧接受彭博電視訪問稱，華府期望中國做正確的事，也希望香港示威活動保持和平。

中國外交部發言人華春瑩強調，香港自回歸以來，駐港解放軍嚴格遵守基本法和駐軍法，履行防務職責，已成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。被問到「做正確的事」意指什麼時，她表示為了香港長期繁榮穩定，中央政府一直做正確的事，也希望美方能做正確的事。

男子涉衝擊中聯辦辱國徽被捕

另外，周日（21日）有示威者包圍及衝擊中聯辦，警方有組織罪案及三合會調查科（O記）經調查，昨日中午在長沙灣拘捕一名28歲姓馮本地男子，涉嫌衝擊中聯辦及向中聯辦擲雞蛋，以刑事毁壞、非法集會及侮辱國徽罪被捕，正被扣留調查。

（反修例風暴）