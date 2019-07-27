鍾國斌：特首若不勝負荷應離開 范太：須中央許可

政務司長張建宗昨強調，「政府亦有管治意志，我們完全沒有動搖」，並稱最近連串事件令人傷心，但希望各界回復平靜、安寧。

鍾國斌在《都市日報》撰寫專欄，對於6月開始的連串反修例示威及屢爆衝突，以至元朗襲擊事件，他引述市民受訪時慨嘆香港是否仍適合安居，「事情發展成如今的局面，無可置疑，特區政府責無旁貸」。他斥若特首能盡早與各界溝通、尋求最大共識，不會演變成如今亂象，惟至今政府已到不能管治的地步。

鍾：看不到拒獨立調查理由

鍾國斌說，香港已受重傷，成立獨立調查委員會是紓解社會紛爭的可行方案看不到有拒絕或迴避的理由，若特首要做，便應積極、即時去做，「若然特首對於目前的亂局心情不勝負荷，沒有精神去做，就應該離開，放手給真的為香港好的人去處理」。他稱若特首肯讓一步，相信大多數愛港市民亦願讓一步，「否則，特首會永遠對不起香港」。

范太昨向傳媒稱「自由黨一向不了解中國政治體制」，反問若林太不任特首，「你想誰人做？」她強調特首由中央委任，若未有許可，即使所有人請辭，若未有許可亦不能辭職。

自由黨促對話撤修例

自由黨4名榮譽主席李鵬飛、田北俊、周梁淑怡、劉健儀，以及黨魁鍾國斌，昨去信林太，形容近日社會亂象已嚴重威脅社會穩定、可能對香港國際地位造成沉重影響。信中未有要求林太下台，但稱林太為唯一一位有能力領導社會恢復秩序的人，當前急需借助一眾來自不同階層的社會領袖，與和平示威者真正對話，促請林太接納撤回修例，並委任獨立調查委員會。

（反修例風暴）