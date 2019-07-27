逾百AO聯署促獨立調查

張建宗：冀表達之餘緊守崗位

逾百名AO、即逾七分之一人昨發表聯署，當中包括首席助理秘書長、助理秘書長、高級政務主任等，籲政府正面回應民間各項訴求，包括成立獨立調查委員會，以公平、公開、公正原則調查修例以來引發的事件，例如推行修例的做法是否恰當、警方行動及策略是否合理、元朗襲擊事件有否涉公職人員行為失當等，「惟有如此，香港才有契機讓各方和解，走出創傷，再次向前」。聯署強調，時刻不忘應秉持政治中立，但深信重建市民與政府之間的互信，方可使施政重回正軌。

蔡子強：增市民對政府反感

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，AO為管治核心團隊，今次聯署料會令市民對政府反感情緒增加，「即使最核心團隊都公然反對你，會加強許多人感覺，政府定有問題」。他亦稱，過往中央政府曾疑慮AO可否配合「國家民族大局」，抑或有可能與外來特首磨合不順，料事件或增加中央政府對AO的疑慮。

來自天文台、醫管局等多個政府部門的員工，亦聯署要求政府就近期運動引起的警民衝突，成立公平、公正、獨立的調查委員會，調查及分析政府、警方、民眾行為與部署。

港大社工系舊生促羅致光勸特首

港大社工系舊生亦聯署去信曾任該系教授的勞工及福利局長羅致光，懇請他勸說特首及問責團隊正面回應訴求，成立獨立調查委員會，「若你盡了最大努力仍未能有效說服政府走回正軌，請你認真考慮一下離開政府，在其他崗位繼續為社會發光發熱」。

（反修例風暴）