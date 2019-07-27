警4協會促拒獨立調查 張建宗：續思考 認考慮警隊關注 重申監警制度合適

政務司長張建宗昨會見傳媒回應英文問題時稱，政府充分知悉公眾情緒，知道公眾有強烈意見要求成立獨立調查委員會，正繼續思考。他被追問時稱，特首表達得很清楚，現階段利用獨立的監警會，是適合渠道作全面審視，以往亦常有警務人員受制裁。被問到成立委員會有何壞處及是否擔心警隊士氣時，他說警察關注亦是政府考慮的「一籃子因素」之一，反問「現階段我們是否應該讓監警會能夠先做它的工作」。

警協會：獨立調查對警不公

警司協會、警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會本周三去信特首，重申堅決反對成立獨立調查委員會，稱因近日要求成立委員會聲音「日漸高漲」，「此舉對警隊殊不公平」，懇請林太「堅定拒絕」，「無負警隊一直對特區政府的支持」。

學者：政府「鴕鳥」 料望京決定

同時大批公務員包括政務主任（AO）亦公開表明相反立場，要求設獨立調查委員會（見另稿）。中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，警隊與公務員同屬政府管治核心，相信「政府兩邊不是人」，也明顯無有效解決方法，料未來是觀望北京決定。他認為政府的態度「鴕鳥」，以為單靠專注施政報告或民生工作便能平息事件，但已明顯不能。

員佐會斥籲報案者如黑客 毁墳者蟑螂

對於周日元朗襲擊事件，警察隊員佐級協會主席林志偉發聲明稱，絕不容忍任何暴力傷害到無辜市民，但說有人聲稱要拆祠堂、收復元朗等行為，「這種鼓吹暴力的訊息不就是暴力的源頭嗎？」當時多名市民報警但無人接聽，警方指新界北總區999中心3小時收到2.4萬個電話，他批評有人不顧市民安全而呼籲支持者致電999，「意圖癱瘓整個報案系統」，形容是「電腦黑客攻擊伺服器的慣用手法，意圖製造警察見死不救的假現象」。對於有商舖被聲討、何君堯議員辦事處及父母墳墓被破壞等，他形容示威者如「蟑螂」，「請收手罷」。

眾志傷者：無視白衫惡行 顛倒黑白

傷者之一的香港眾志成員阿源批評，該會「對白衫暴徒惡行視而不見，反而歸咎示威者因7．21『恐襲』暴行而發動的光復行動為暴力源頭」，是顛倒黑白。對於聲明形容示威者為蟑螂，他說「蟑螂生命力頗強，打不死，數量繁多」，足令警方恐懼。

此外，基督教宣道會香港區聯會發聲明稱，警方在元朗事件「有玩忽職守、與白衣人有糾纏不清關係的嫌疑」，令政府陷道德危機，對此非常憂心。該會促請成立獨立調查委員會，調查6月以來警民衝突至元朗事件，認為只有還原真相，才有真正的和解，重建警權與法治。

明報記者

（反修例風暴）