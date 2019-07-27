遊行搞手斥「中午起宵禁」 籲「千祈不要行」

明上環遊行亦禁 可遮打集會

另外，警方昨晚亦向明日上環遊行及於中山紀念公園的集會發出反對通知書，但可在下午3時至晚上11時在遮打花園集會。

警方不批准今日在元朗遊行，但區內商戶及居民照樣做好準備。YOHO MALL二期超級市場凍櫃內大部分凍肉、餃子、蔬菜等被搶購一空。有男顧客說，住在元朗多年，未見過如此現象，估計市民害怕今天「出問題」，事前掃貨預備不外出。

有超市凍肉蔬菜搶購一空

有職員形容顧客掃貨如「打風前」。另有工人在街上收起垃圾桶、巴士站牌，以及將路邊圍欄螺絲焊緊，又在行人路的磚頭罅隙灌上膠水。元朗大馬路及教育路有銀行及體育用品店貼出告示，指今天暫停營業。

公眾集會及遊行上訴委員會主席彭鍵基昨在聆訊中指出，委員會在法定賦予的權力下，在警方僅批出反對通知書時，只能決定推翻或維持反對通知書，不能施加額外條件讓遊行繼續。經過逾3小時聆訊，委員會退席商議約半小時後，一致認為集會及遊行會對公眾安全及秩序構成嚴重威脅，加上近日遊行集會後的連串事件，決定維持警方禁止公眾集會及反對公眾遊行的通知。

警方於聆訊中展示多個網上群組信息，指有人提出燒村、屠村等言論，彭鍵基斥警方有大量資訊，應依法逮捕，不是向委員會展示，又問「是不是不容許遊行，激進者就不會出來？」律政司代表稱，反對通知書能令奉公守法的市民知悉有危險，避免大量市民聚集。

搞手：會一人遊行

鍾健平對裁決表示「強烈憤慨，非常失望」，但認為委員會只是在被賦予的權力中作出無奈決定。他稱今日會繼續一人遊行，呼籲市民「千祈不要行」，又質疑政府今日是否由中午起開始「宵禁」狀態。

另一申請人巫堃泰亦稱，作為天主教徒，今天會手持玫瑰念珠，由聖伯多祿聖保祿堂沿元朗大馬路祈禱至元朗站，希望教徒加入。網上號召舉行「李鵬悼念會」，巫指了解到悼念會不被條例豁免，仍會被指為「非法集結」。

指揮官籲尊重裁決勿遊行

元朗分區指揮官葉劍影呼籲市民尊重裁決，不要到元朗遊行，參與者可能違法。她說警方會繼續蒐集情報和部署，又重申警方尊重和平集會及遊行自由。另外，4名元朗居民昨為後備元朗遊行路線申請不反對通知書，路線不經大馬路，惟警方昨晚亦發出反對通知書，申請人說不會上訴。

（反修例風暴）