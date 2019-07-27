道歉論惹警反感 督察會：辜負人員撐政府

網傳附肩章匿名信 稱張建宗不代表警隊

伍偉基稱難以理解及無法認同張建宗的言論，冀盡快與對方會面表達警員看法，澄清及還警隊公道。

警員通訊群組昨流傳多張照片，展示不少警察委任證背面及肩章，附上「張建宗不代表警隊」、「頂天立地 問心無愧 何來道歉 張建宗不代表我」等字句。

有警員向本報說，不少同袍對張建宗的說法「非常反感」，「張建宗無資格代表我哋」，批評他在未調查事件前便道歉，極不負責任。

內部通訊：盧偉聰事前不知

據本報取得由警隊人事部昨日傍晚發放的內部通訊，當中指警務處長盧偉聰及警隊管理層事前不知張建宗的言論，管理層會盡快代4個職方協會約見張建宗，由盧偉聰陪同出席。通訊中亦指出，因元朗警區同事近日受各界指控，今日仍需處理公眾活動，故行動處長蕭澤頤昨到元朗警署見同事。該通訊又呼籲同袍在艱難時刻堅守崗位，「打好未來的每一場硬仗」。

（反修例風暴）