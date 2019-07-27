張建宗：就7‧21襲擊處理致歉 元朗遊行上訴駁回 今3000警「高調執法」

稱襲擊者「暴徒」

張建宗昨在遊行上訴委員會駁回元朗遊行上訴前見記者，稱7月21日晚有「暴徒」在元朗襲擊手無寸鐵的市民，行為令人髮指，「我們承認警方當晚的處理與市民期望有落差」，明白市民對襲擊事件感非常憤慨，要發聲去譴責。他之後被問到警方不願意就這事道歉，政府會否願意向受傷的市民道歉，他說「絕對會」，稱政府責無旁貸，會接觸傷者，了解他們有何福利和經濟需要。

再被追問會否道歉時，張建宗說：「警方都指與市民（期望）有落差，我絕對願意就處理手法向市民道歉。」至於政府會否調查警方在元朗事件有否失職，他稱警方應付近月經常出現的遊行，人手很緊張，警隊相當克制，冀市民體諒。

政府消息：道歉針對受傷市民 司長絕對支持警隊

政府消息人士昨晚為事件解畫降溫，稱張建宗的「道歉論」是向受傷市民致歉，及針對政府在處理《逃犯條例》修例手法的不足致歉，強調不是針對警方，更指政務司長「絕對支持警隊工作及高度表揚警隊人員努力」。

對於今日元朗可能出現的遊行，張建宗說衷心呼籲前往元朗的人要以和平理性方式表達訴求，並小心保護自己和旁人的安全，遠離任何暴力行為，亦千萬不要衝擊居民和設施，他說擔心相關行為會令居民，特別是婦孺、老人和小孩受驚。他又提到警方留意到周日網上有人曾呼籲一起打999報案，他希望市民不要濫用999，特別是今日，否則會影響真正有需要求助的人。

元朗區議會主席沈豪傑昨接受查詢時稱，警方向他保證今日會安排足夠人手處理突發事件，且會調動防暴隊戒備，相關部署由總部負責。據了解，警方今日會調配3000警力在元朗「高調執法」，包括五大總區的應變大隊及元朗警區本身的警力，主要會在南邊圍、元朗大馬路及元朗西鐵站一帶「屯兵」。

警：今參與遊行屬違法 若有聚集會拍片 或事後追究

警方消息人士稱，有別於過往警力主要在重點建築物內防守，是次會高調顯示警員存在。因警方已發出反對通知書，今日在元朗參與遊行集會的人屬違法，據悉若有市民聚集，警方將警告，並拍攝相關者作紀錄；若聚集人數眾多，而當場拘捕會引起混亂，便會先蒐證，日後再追究。

消息又稱，之前有白衣人聚集的南邊圍屬高危地方，示威者入村會危及自身安全，而若有白衣人出現在村外，警方會盡量分隔兩批人，以免起衝突。據了解，警方亦會加強便衣探員的裝備，已臨時增購長盾、警棍及頭盔。

教協籲未成年學生勿遊行

另外，200名現職及退休中學校長昨聯署呼籲各方克制，盼青年學子遠離危險。中學校長會主席鄧振強說，難以預料今日示威形勢，元朗路面狹窄，人多擠迫易生混亂，呼籲中學生避免參與今日示威。

教協昨發聲明，相信即使警方反對遊行，仍會有相當多市民今天在元朗表達意見。教協要求政府及警方必須採取措施，保障遊行者和市民的安全，不能讓暴徒威脅市民的生命安全。由於情况極不明朗，教協呼籲未成年學生不要參與今日的遊行，亦應遠離相關區域。

明報記者

（反修例風暴）

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