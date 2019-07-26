討論反修例被阻 兩區會流會

【明報專訊】多區區議會有區議員提出討論修訂《逃犯條例》但被主席拒絕，當中北區、沙田區議會昨先後流會。北區區議員劉其烽會上提出要求成立獨立調查委員會等五大訴求的口頭聲明，有旁聽市民不滿並高呼「反對北區區議會政治化等口號」，主席蘇西智最終宣布流會。沙田區議會昨開會期間，民政署職員一度以公眾席滿座為由，拒絕傳媒採訪，最終因建制派議員集體離席，人數不足而流會。
北區：旁聽者叫囂未被趕
沙田：建制派拒討論離場
北區區議會早前否決民主派議員提出反修例的動議，區議員劉其烽昨提出有關五大訴求的口頭聲明，民主派亦提出追究警方責任、成立獨立調查委員會等動議，其間部分旁聽市民不滿，斥將政治問題帶到區議會，高呼「反對北區區議會政治化等口號」、「區議會講民生」等口號，最終蘇西智以旁聽者叫囂為由，宣布流會。民主黨林卓廷質疑旁聽者遭到逾20次口頭警告，但蘇西智未要求他們離場是包庇搗亂者，令建制派可避過表態。
沙田區議會昨召開大會，民主派有意動議討論反修例事宜，惟遭主席何厚祥拒絕。會議開始後，旁聽席有市民與建制派議員對罵，何厚祥離席並令會議一度暫停，其後在多名建制派區議員離開下，終因法定人數不足而流會。在休會期間，有現場市民在會議室多處貼上告示貼，設置「連儂牆」。
葉永成倡設獨立調查委員會
中西區區議會昨舉行文化康樂及社會事務委員會會議，區議會主席葉永成表示，香港長此下去難以翻身，倡成立獨立調查委員會徹查事件。民主黨許智峯會上斥警方在鄰近民居位置施放催淚彈，影響居民作息，民建聯楊學明稱周日上環示威後，收到逾50個大廈法團、管理公司等反映，擔憂再有示威。