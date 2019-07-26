討論反修例被阻 兩區會流會

北區：旁聽者叫囂未被趕

沙田：建制派拒討論離場

北區區議會早前否決民主派議員提出反修例的動議，區議員劉其烽昨提出有關五大訴求的口頭聲明，民主派亦提出追究警方責任、成立獨立調查委員會等動議，其間部分旁聽市民不滿，斥將政治問題帶到區議會，高呼「反對北區區議會政治化等口號」、「區議會講民生」等口號，最終蘇西智以旁聽者叫囂為由，宣布流會。民主黨林卓廷質疑旁聽者遭到逾20次口頭警告，但蘇西智未要求他們離場是包庇搗亂者，令建制派可避過表態。

沙田區議會昨召開大會，民主派有意動議討論反修例事宜，惟遭主席何厚祥拒絕。會議開始後，旁聽席有市民與建制派議員對罵，何厚祥離席並令會議一度暫停，其後在多名建制派區議員離開下，終因法定人數不足而流會。在休會期間，有現場市民在會議室多處貼上告示貼，設置「連儂牆」。

葉永成倡設獨立調查委員會

中西區區議會昨舉行文化康樂及社會事務委員會會議，區議會主席葉永成表示，香港長此下去難以翻身，倡成立獨立調查委員會徹查事件。民主黨許智峯會上斥警方在鄰近民居位置施放催淚彈，影響居民作息，民建聯楊學明稱周日上環示威後，收到逾50個大廈法團、管理公司等反映，擔憂再有示威。

（反修例風暴）